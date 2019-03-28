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北市表揚金手獎 她們不怕當黑手靠細心毅力奪牌

2019-03-28 17:56聯合報 記者魏莨伊╱即時報導

台北市教育局今天下午舉行107學年度技能暨技藝競賽獲獎師生表揚典禮，計畫將挹注4年共6億元經費投入技職教育。其中8月將代表台灣赴俄羅斯參賽的工業機械修護國手詹子儀，是該職類決賽唯一女性奪牌得主，培訓期間每天訓練超過14小時，靠十二分的努力從百位男性競爭者中脫穎而出；南港高工建築科高三生許詠棻，也拿下全國高級中等學校107學年度工科賽建築製圖金手獎第五名。

台北市今天下午在南港高工舉行表揚活動，表揚對象包括第48屆全國技能競賽45名獲獎者、107學年度全國高級中等學校學生技藝競賽各項職類共51名金手獎，以第45屆國際技能競賽8項職類9位獲得技職國手資格的得主，包含機電整合、CAD機械設計製圖、電氣裝配、工業控制、配管與暖氣、工業機械修護、冷凍空調、冷作8職類，由局長曾燦金授旗，預祝他們在今年8月俄羅斯喀山國際技能競賽上能獲得佳績。

其中，木柵高工畢業、今年就讀台科大機電技優專班大一並休學備賽的18歲詹子儀，是第47屆械全國技能競賽「工業機械修護」職類決賽唯一女性奪牌得主。她表示，加入選手培訓期間，在機械加工領域中，因鉗工重視鋸切、銼削等手工具操作，需要耗費大量的體能與肌力，即使自己身材嬌小，力氣也不如男生，也沒有因此放棄，天天到校練習，以細心取勝，每天訓練超過14小時。最終在100多位選手中脫穎而出，從國手選拔賽中順利選上國手代表。

許詠棻則是拿下全國高級中等學校107學年度工科賽建築製圖金手獎第五名，她目前就讀南港高工建築科高三，集訓期間，1個月幾乎每天只睡不到5小時，窩在選手室畫上10幾個小時的圖，整個世界圍繞在一張張841ｘ594的圖紙上，坦言「有時候真的覺得練習很累很苦壓力很大」，但她都鼓勵自己再撐一下就好，現在辛苦總比比賽名次不如意來得好。她也表示，自己是跟著同樣讀建築科的哥哥的腳步，選擇走技職路線，未來的目標是北科大建築系，想當建築師。

教育局長曾燦金則表示，因應108新課綱實習課程領域變革，教育局將挹注4年共6億元經費投入技職教育。107年度先行規劃優先改善實習環境，挹注約6千4百萬元改善高職實習課程教學環境，108年度編列1億2千萬元，規劃在技職目標上打造各校專業教學特色、建置職業試探教育中心、節能技術教學中心、海外技職尖兵實習見學等計畫；109及110年預計再投入4億2千萬元經費，充實新課程綱要所需基礎教學實習設備及設施、結合產學合作所需設備及設施及教學軟體更新等。

南港高工建築科高三生許詠棻。記者魏莨伊／攝影
南港高工建築科高三生許詠棻。記者魏莨伊／攝影
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南港高工建築科高三生許詠棻，拿下全國高級中等學校107學年度工科賽建築製圖金手獎...
南港高工建築科高三生許詠棻，拿下全國高級中等學校107學年度工科賽建築製圖金手獎第五名。圖／許詠棻提供
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台科大機電技優專班大一生詹子儀。記者魏莨伊／攝影
台科大機電技優專班大一生詹子儀。記者魏莨伊／攝影
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詹子儀是第47屆械全國技能競賽「工業機械修護」職類決賽唯一女性奪牌得主。圖／詹子...
詹子儀是第47屆械全國技能競賽「工業機械修護」職類決賽唯一女性奪牌得主。圖／詹子儀提供
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台科大機電技優專班大一生詹子儀。圖／詹子儀提供
台科大機電技優專班大一生詹子儀。圖／詹子儀提供
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