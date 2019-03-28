賞花不用跑到陽明山 搭捷運就可感受春天氣息

2019-03-28 17:20 聯合報 記者 聯合報 記者 胡瑞玲 ╱即時報導



清明連假將到，為不想出遠門但又想出外欣賞春日風光的民眾，新北市高灘處提供賞花景點，包含三重大台北都會公園、中山橋下的雙心池等，賞花期間從3月中旬開始，民眾可利用連假期間前往觀賞。

近期三重大台北都會公園幸福水漾園區內，野生的白花三葉草逐漸盛開，為今年春天揭開序幕，緊鄰一旁中山橋下的雙心池周邊的錦葉紅龍草，紫色的雙心線條與雙心池相互輝映。另外，中山橋萬善同旁步道種植上千株的平戶杜鵑，也將河濱公園點綴的多彩繽紛，十分壯觀，花期正陸續綻放到4月中。

白花三葉草又名菽草、白花苜宿，適應性廣，是很好的固氮植物，不但可增加土壤的養分，且具有水土保持作用，是有益草地的養護植物。白花三葉草有三片葉子，葉子上有特殊的Ｖ型紋路，葉片上的白色斑痕相互連接形成一圈，遠處望去一株株小白花彷彿滿地白雪般，美不勝收。

錦葉紅龍草又名紫鵑花、赤葉千日紅，盛開後一整片紫紅色的視覺效果也相當壯觀美麗；平戶杜鵑的花期為每年的3月到5月，今年因受暖冬影響，開花率約3至4成且花狀較不集中，預計盛開花期應在3月中旬過後會比較為茂盛。

想要前往大台北都會公園賞花民眾，只要搭乘捷運，以下路線皆可抵達：

•路線1：搭乘桃園機場捷運線，由A2三重站1A出口出站

•路線2：搭乘台北捷運中和新蘆線，由三重站1號出口過疏洪東路，越過提坊抵達