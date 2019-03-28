北市春遊補助方案出爐 柯Ｐ：歡迎大家來台北玩

2019-03-28 16:54 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瓊玉 ╱即時報導



台北市春遊補助方案出爐！北市府觀傳局比哨，4月1日至6月30日，只要入住台北市合法旅館及民宿，每晚最多補助500元，且入住旅客可以用7折優惠價格購買雙層觀光巴士票券。

觀傳局說，若1家3口出遊4天3夜，則可分別由不同家庭成員申請補助，補助金額高達1500元。此外，台灣高鐵4至6月推出春遊高鐵限時優惠享車票7折，目前台北已有41家高鐵特約旅館。

台北市長柯文哲笑說，這就利多嘛，歡迎大家來台北市觀光旅遊。