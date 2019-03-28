開管制藥逾半年未轉診 三芝衛生所主任遭停職喊無奈

2019-03-28 16:23 聯合報 記者 聯合報 記者 張曼蘋 ╱即時報導



新北市三芝衛生所主任蕭秋勇被爆料，疑濫開藥物賺取高額獎金，期間新北市衛生局調查，抽驗過去三個月的病歷，用藥頻率與劑量符合醫療常規，但許多病人服用安眠類藥物超過半年，卻未「轉介」到精神專科治療。對此，蕭秋勇也無奈地向衛生局表示，畢竟是年齡層高的區域，要請長輩去轉診，真的很難。目前蕭已被暫停主任職，但仍可繼續看診。

經新北市衛生局專案小組調查後，發現三芝衛生所使用8種管制藥品，其中Rivotril（利福全）、Stilnox（使蒂諾斯）、Eurodin（悠樂丁）使用率最高，平均每日就診人數約120人到150人，查察過程抽驗40份病歷，管制藥品頻率均在合理給藥範圍，外部專家初步查核認為「用藥頻率與劑量尚符醫療常規」。

新北市政府衛生局簡任技正林惠萍表示，一般偏鄉平均看診人數約50人，三芝所比一般高出許多，但開立管制藥品使用率約7%，每人年均使用量為5.81毫克，經外部專家初步查核病歷後認為「用藥頻率與劑量尚符醫療常規」。

林惠萍說，雖然尚符醫療常規，但該衛生所在內部管制藥物登錄上「不完整」，認定行政管理有疏失，因此決議將蕭依「內部管理有失其責」，予以申誡1次，同步暫停該所兼任主任一職，不過可以照樣看診。