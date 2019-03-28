遭轟破壞文官體制 北市文化、觀傳局副局長互調急喊卡

2019-03-28 16:13 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瓊玉 ╱即時報導



為了將文化、觀光業務進行整合，台北市長柯文哲下令，要求北市府觀傳局副局長陳譽馨、文化局副局長李麗珠兩職互換，由於兩人都屬於常任事務官，且從未踏足過對方的領域，卻做這樣子的異動，引發外界熱議，甚至遭砲轟是破壞文官制度。

對此，柯文哲今上午受訪表示，台北市有很多文化資源，希望用文化資源推動觀光，把觀光旅遊做個整合，所以將兩個很有經驗的長官對調，做個整合。

不過明明「互調」的人事派令今天上午生效，觀傳局甚至下午打算舉辦歡送會，連花都買好了，不料下午卻傳出府級高層卻對這次的職務調動臨時喊卡，讓觀傳局、文化局的同仁都相當錯愕，直問「到底是怎麼一回事」、「在耍人嗎」。

對此，北市府觀傳局長劉奕霆證實，確實有受到府級長官指示，要先等待銓敘部確認職系是否有疑慮。陳譽馨則說，確實有收到暫緩調動的通知，一切靜候長官通知。

北市府人事處長程本清表示，因為外界對於這次的調動有所疑慮，所以就主動送文到銓敘部，針對職系做審訂。

程本清說，陳譽馨屬於新聞職系，李麗珠則是文化職系，雙方互動應該沒有問題，只是看看用什麼方式讓程序更完備，派令發佈後，一個月內報到都沒有問題。

至於銓敘部是否有可能會打槍？程本清說，現在不能講，不過他覺得應該不會。