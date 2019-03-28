偏鄉衛生所主任月薪比柯P高 新北衛生局：暫停主管職務

2019-03-28 15:43 聯合報 記者 聯合報 記者 張曼蘋 ╱即時報導



三芝衛生所遭爆主任蕭秋勇月薪8萬元的主任因給藥大方，以致獎金高達360萬元，相當於月薪38萬元，比台北市長柯文哲當年在台大當主治醫師的月薪30萬元還高，新北市衛生局啟動專案調查，外部專家會議初步調查認為符合醫療常規，但考績委員會決議蕭醫師「內部管理有失其責」，先暫停蕭的主管職務，並處以申誡1次的懲戒，靜候衛生福利部食品藥物管理署的管制藥品管理委員會調查。不過，蕭秋勇在衛生所的家醫科門診仍照常看診。

根據爆料，指三芝衛生所對病患極為「大方」，更會討長者歡心，只要病患說「睡不著」，便能取得管制安眠藥物，病歷中卻未載明病情評估及治療成效，慷慨給藥也讓生所賺得荷包滿滿，三芝衛生所2016年的獎勵金有1,251萬元，月薪8萬元的主任獎金高達360萬元，相當於月薪38萬元，比台北市長柯文哲當年在台大當主治醫師的月薪30萬元還高。

與新北其他行政區相比，第2名的板橋區發出獎金1,462萬元，但板橋居民有55萬人；而居民人數與三芝差不多的萬里衛生所只發出479萬元獎金，不到三芝的1/3。

新北市議員鄭宇恩表示，三芝衛生所常「喊沒錢」，近日該區正在籌設物理治療中心，衛生所卻要求公所幫付場地租金，還不時要求議員爭取市府資源更換所內設備。她認為，獎金不是不能領，而是該以病人權益為重，優先將盈餘用在更新醫療器材才對。