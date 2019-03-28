竹子湖海芋季29日登場 陽明山有交管

2019-03-28 16:22 中央社 台北28日電



「2019竹子湖海芋季」29日登場，台北市警察局交通警察大隊表示，為維護陽明山竹子湖周邊交通秩序，3、4月共計12天假日將實施交通管制，並加強取締違停。（台北市警察局交通警察大隊） 分享 facebook 「2019竹子湖海芋季」活動明天登場，台北市警察局交通警察大隊表示，為維護陽明山竹子湖地區周邊交通秩序，3、4月共計12天假日將實施交通管制，並加強取締違停。

交通警察大隊發布新聞稿表示，「2019竹子湖海芋季」自3月29日至4月28日舉行，活動長達31天，屆時12天例假日將實施交通管制，且將派員加強疏導當地車流，以及取締、拖吊違規停車。

海芋季交管期間，包括3月30、31日，以及4月4至7日、13、14、20、21、27及28日等。

其中，上山管制點為「仰德大道與至誠路口」及「至善路2段1巷口」，管制時間從上午8時至下午3時，持通行證（條）的自小客（貨）車除外。

另，下山管制點為「陽明路與中橫街口」，管制時間為下午2時至晚間6時；「格致路與凱旋路口」則視仰德大道下山車流狀況，彈性管制下山。

交通警察大隊說，竹子湖地區道路管制時間為上午9時至晚間6時，湖田橋往西、經海芋大道至往中正山的岔路口為順時鐘單行管制，頂湖段採單向通行且禁止迴轉。

交通警察大隊指出，海芋季活動期間也會視陽明山區交通狀況機動調整管制時間及範圍，並呼籲上山賞海芋民眾可儘量搭乘大眾運輸交通工具，另請駕駛人提前改道行駛或利用替代道路下山，以維護交通安全與順暢。