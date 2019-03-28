菜鳥農夫種出滿園巨無霸蘿蔔 1公尺長大菜頭老農稱奇

2019-03-28 15:28 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡維斌 ╱即時報導



雲林縣四湖鄉公務員退休的林秉忠返鄉務農，第一次種白蘿蔔，沒想到初試啼聲，這位菜鳥農夫竟種出滿園超級大蘿蔔，其中更有長達1公尺的巨無霸，不僅令老農稱奇，運銷北農拍賣也因果肉大又細緻，入選為特級品，一般行情每公斤賣3到5元，他的菜頭可賣到12元且很快搶購一空，為他農夫生涯開出「好彩頭」。

林秉忠說，大半生都從事公務工作，不曾接觸過農耕，因家中有5分半薄田，去年退休才返鄉學當農夫，從整田到田間管理，雖一竅不通，但他肯費心學習，或從網路或向老農拜師學藝，本著三人行必有我師之心，人生農作處女秀就選種白蘿蔔。

或許是老天幫忙，林秉忠說，沒想到他所種的菜頭，同樣品種卻別人平均大了3倍以上，一般都只重約兩、三公斤，他種的幾乎都超過10公斤，且一般要70多天才採收，他的只約60天，早收10多天，不但比一般大且肉質更為細緻，連村內許多種了幾十年的老農都不敢相信，都笑說他種了一畝「美國zise」（大尺寸）的超級大蘿。

由於蘿蔔採收必須全靠人工拔取，因為實在太大，拔起來很費力，雇請的工人都拔採到叫苦連天，只好分批採收，5分多花了1周多和大批人力才採完。

「他所種的不僅大且肉質極佳，可說青出於藍」林秉忠今天在田裡採到一條巨無霸菜頭，長約1公尺，連教他種蘿蔔的林姓農友都大感驚訝，直說，通常菜頭太大，肉質較粗，但林秉忠的菜頭一運到台北農產運銷公司拍賣，不但被選為特級品，還每公斤賣12元比一般高出4、5倍，實在不簡單。