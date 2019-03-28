清明掃墓小心用火 新北消防先辦救火演練

2019-03-28 15:20 聯合報 記者 聯合報 記者 巫鴻瑋 ╱即時報導



下週五就是掃墓高峰的清明節，許多民眾都會到各地墓園進行祭祖掃墓活動，但時常都會有民眾因未注意金紙燃燒產生的灰燼未撲滅，又或是因強風吹拂造成火苗飛揚，進而引發山林大火，新北市消防局今天就舉辦墓地防火宣導暨災害搶救演練，希望能藉此防範林野火災發生時可能造成的危害。

新北市消防局將從本週開始，啟動各項防範林野火災的措施，尤其在3月23日到4月7日之間，因應民眾掃墓需求，將與各區公所配合設置服務站，在新北市48處偏遠公墓駐點防火宣導，另外將免費發放8000個行動滅火水袋，提供民眾作為應急的滅火水源，以防這些偏遠墓地會因交通不便、缺乏救災水源而發生大型火災。

今天下午2時許，新北市消防局人員在樹林區公所、清潔隊的協助下，於新北市樹林區第六公墓舉辦救災演練，模擬了民眾因焚燒金紙不慎引發大火的情況，現場出動各式灑水車輛，更出動滅火機器人，力求在最短的時間之內控制火勢。