鄰居燒金紙把他的家燒了 獨居爺感謝這些人幫修繕

2019-03-28 14:26 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭維真 ╱即時報導



台南市吳姓阿公今年73歲，獨自居住在南區一處木造老屋，因鄰居在農曆年節期間於門口拜拜燒金紙，結果火星不慎飄入阿公的住處引發火災，造成住處牆壁、天花板毀損嚴重，加上他身體狀況不佳難以外出工作，被核定為中低收入戶，勞工局今結合志工，替他修繕房屋。

吳姓阿公單身沒有子女，住在木造老屋，但因鄰居在過年期間燒金紙，火星不慎飄入屋內引發火災，造成住處牆壁、天花板等多處毀損嚴重，阿公早期曾從事車床工作，後來因身體狀況不佳，體力無法負荷而在家休養，目前靠著微薄社福津貼過活，透過議員蔡淑惠轉介，市府隨即啟動會勘評估、修繕工程。

勞工局長王鑫基表示，阿公目前居住的房屋在尚未遭受祝融之災前，就因地勢低漥經常積水，多年來淹水和老舊關係，天花板破損漏水，門窗鏽蝕毀損，水電線路也損壞嚴重，家中居住環境十分不佳；礙於經濟狀況，他無力翻修，所以勞工局啟動房屋修繕機制進行協助，許多職業工會志工放下手邊的工作及捨棄假日休憩，齊力分工進行愛心接力修繕。