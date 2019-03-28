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布拉格市長愛台灣 盼與台北締結姐妹市

2019-03-28 13:10中央社 台北28日電

自稱「台灣迷」的捷克布拉格市長賀瑞普今天拜會台北市柯文哲，他致詞時表示，台北市與布拉格很多共同價值，包括熱愛民主自由，盼雙方關係能更深化，如締結為姐妹市。

現年37歲的賀瑞普（Zdenek Hrib）出身海盜黨，去年11月在市議會選舉後，出任布拉格市長，而他在今年1月宣布，打算廢除與北京締結為姐妹市的協定中，有關一個中國政策和台灣屬中國領土的第3條條款。

他上午11時率海國會議員米夏雷克（JakubMichalek）、市議員柯索娃（Michaela Krausova）、市議員貝拉尼克（Jaromir Beranek）及市府官員共8人拜會柯文哲，雙方致詞、交換禮物後，將進行閉門會議，就智慧城市、數位化醫療照護、創新科技等交換意見。

賀瑞普致詞時表示，14年前曾到過台灣，至今仍記憶猶新，台北人依舊熱情、友善，感謝市長讓他有機會再次拜訪。

他說，台北市與布拉格有很多共同價值，包括熱愛民主自由，盼雙方關係能更深化，從夥伴關係轉而締結姐妹市，未來在永續發展、智慧城市及文化方面進行合作交流。

賀瑞普對於獲贈「榮譽市民狀」感到相當榮幸，當場邀約柯文哲參訪布拉格，盼柯文哲前往時，能戴上他今天送的布拉格市徽章，也期望台北市與布拉格能有直飛班機；柯文哲則說，希望賀瑞普利用這次機會多在台灣旅遊，期盼台灣與捷克未來有更多交流。

賀瑞普日前接受中央社專訪時表示，自己是「台灣迷」，學生時代曾到台灣實習，覺得台灣像家一樣，期待再次訪台。

他也表示，若與北京交涉廢除一中政策和台灣屬中國領土條款失敗，他寧願廢除姐妹市的協定。

柯文哲北市北京

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