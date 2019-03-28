台南這個全球罕見的古蹟 地震後修復31日開放

2019-03-28 12:11 聯合報 記者 聯合報 記者 修瑞瑩 ╱即時報導



造型全球罕見，台南市被網友暱稱為「胡椒罐」的國定古蹟「原台南測候所」，在3年前的地震中受損，最近完成修復，即將在31日重新開放，氣象局舉辦一系列的慶祝活動，慶賀老建物重生。

氣象局這次的修復，不只整修硬體建物，還把有百餘年歷史的氣象和地震觀測儀器，也一併修復，氣象局人員表示，這些「老古董」級的儀器，修復後一樣能運轉，是氣象偵測可靠的幫手。

中央氣象局經管位於臺灣南區氣象中心之國定古蹟「原台南測候所」，建於西元1898年，因受到2016年0206美濃強震影響，造成部分結構受損，歷經半年多的修復，訂於本月31日重新開放，並配合古蹟興建至今121週年，特別以「1·2·1 起步走！」為名舉辦週年活動，邀請民眾一起體驗昔日氣象人員作業樣貌，並與氣象局同仁共同引領氣象科技繼續向前邁進。

氣象局表示，國定古蹟「原台南測候所」是日治初期第1批設立的測候所之一，也是臺灣現存最古老的氣象建築。該建物造形特殊，以18邊形、中置高塔、幾何造型取勝，在全世界罕見，也極具建築藝術價值，1998年被列為臺南市市定古蹟，並於2003年升格為國定古蹟。

2016年0206美濃強震，5級的震度讓這座百年古蹟的高塔和牆面受損，為了保存古蹟並顧及參訪民眾安全，中央氣象局針對古蹟建築結構本體進行補強工程，並修復古蹟內部早期的氣象和地震觀測儀器，提供民眾更安全優質的參觀環境與提升文化教育功能。

中央氣象局進一步指出，「1·2·1 起步走！」活動特別規劃「登風兆吉」風力塔導覽、「做一個胡椒管」手作古蹟紙雕、「鷲嶺話測候」聊古蹟故事、「聽風的歌」彩繪風鈴體驗及「南方．風和日麗」音樂會等節目，讓參觀民眾能更深入了解昔日氣象人員的工作型態與生活樣貌，感受氣象作業與在地生活的轉變及美好。