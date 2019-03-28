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「少發現金股息」顧立雄電話被打爆 網友挺他：忠言逆耳

大巨蛋模擬昨晚才提供 委員批審不下去

2019-03-28 11:48聯合報 記者張世杰╱即時報導

大巨蛋停工即將屆滿4年，遠雄已完成最新版防災疏散模擬，今天進入北市都審會審查討論，光是報告、人民發言，就花費超過1小時，但遠雄昨天才提供模擬動畫給北市府，令許多委員不滿，直言大家要有足夠時間去看，「又不是在看卡通影片」，揚言審不下去。

值得一提的是，台北市都發局前局長林洲民昨天於臉書貼文同樣提到，指遠雄昨天傍晚才交出電腦模擬，在任內是不會受理今天審查；面對在場委員意見，台北市都發局長、都審會主席黃景茂會中也說，遠雄模擬太晚送進來，委員無法仔細審查，這確實要提前，「這也是林前局長提醒」。

遠雄建設總經理湯佳峰則說，外界關心大巨蛋，很多聲音一直歸咎遠雄，如果電腦模擬太晚提供，他們感到很抱歉，但承辦單位沒有說何時提供，是昨天臨時叫他們提供，如果違反規定，那就說今天不要開會，每次審議都有新議題，遠雄無所適從，如果委員有這麼多想法，那乾脆再開一次會，不要在這裡討論。

北市都發局解釋，按理紙本跟模擬應該一起送進來，模擬要主動交給北市府，昨天臨時協調才拿到；黃景茂也緩頰「雙方都有疏忽」。

遠雄主張，新的模擬條件符合市府標準，例如避難速度1.2m／秒、戶外疏散空間密度為3人／m2，並以上次都審會決議，用建築物內5萬9833人或7萬人，加上戶外可能人數模擬。

遠雄代表指出，這些模擬做很久，最多做到14萬人，現在做到8萬人，並強調「模擬是一個工具，不是萬能的」，是告訴大家哪有壅塞點、哪裡有問題，目前採用國際通用的軟體，營建署也認可。

不過，遠雄現場播放模擬動畫，遭不少委員質疑，要求要給完整版，不該是快速版，完整版要看細節，快速版是讓大家知道有做模擬；也有委員直言，他審過國外、國內的防災疏散，從沒遇過前一天才提供模擬動畫，「大家要有足夠時間去看，不是在看卡通影片」，直言今天無法審查防災疏散，並反酸「我不夠能力幾分鐘針對很短影片看完」。

另外，登記發言的台灣蠻野心足生態協會律師蔡雅瀅批評，當年大巨蛋用14萬人去分析，為何現在去用5、8萬？難道變更人數就可以通過嗎？況且大巨蛋量體沒有太大變更，現在是把市民安全放水？

當地新仁里長吳建德發言時，也詢問大家知道職棒幾點開打？在場委員一問三不知，吳建德批評「我們審半天，卻沒人知道職棒幾點打」、「我們的守門人都不知道」，質疑遠雄只做晚間10點的散場計畫，若職棒在下午2點開打怎辦？

遠雄代表回稱，依過去經驗，即使2點有職棒活動，觀眾數幾千人，頂多一萬，儘管有超過4萬人的總冠軍賽，通常下午5點開場。

大巨蛋停工即將屆滿4年，遠雄已完成最新版防災疏散模擬，今天進入北市都審會審查討論...
大巨蛋停工即將屆滿4年，遠雄已完成最新版防災疏散模擬，今天進入北市都審會審查討論。記者張世杰／攝影
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北市大巨蛋動畫

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