布拉格市長會柯文哲 交流智慧城市

2019-03-28 11:24 中央社 台北28日電



自稱「台灣迷」的捷克布拉格市長賀瑞普來台，今天將與台北市長柯文哲進行閉門會議，對於賀瑞普擬廢除布拉格與北京的「一中條款」，柯文哲認為，賀瑞普盼與人為善不設條件。

賀瑞普（Zdenek Hrib）上午11時率團赴台北市政府拜會柯文哲，雙方將就智慧城市、數位化醫療照護、創新科技等交換意見，柯文哲也將致贈賀瑞普「榮譽市民狀」。

隨後，2人將進行閉門會議，全程不受訪。

柯文哲上午9時55分在市政大樓11樓接受媒體訪問時表示，已與賀瑞普吃過飯，認為賀瑞普曾在台灣住過，所以立場上支持台灣，笑說以後在台灣若遇到外國年輕人，要對人好一點。

賀瑞普日前接受中央社專訪時表示，自己是「台灣迷」，學生時代曾到台灣實習，覺得台灣像家一樣，期待再次訪台。

他並說，打算廢除與北京締結為姐妹市的協定中，有關一個中國政策和台灣屬中國領土的第3條條款。

對此，柯文哲認為，賀瑞普想要與人為善，「但不可以設條件」。

另外，台北市副發言人黃瀞瑩在政論節目上一席「統獨是假議題」言論引發反彈，太陽花學運領袖林飛帆在臉書提出質疑：「台灣作為一個獨立的民主國家是否在面對中國的併吞（統一）威脅？」

柯文哲說，台灣隨時都會面對外來威脅，本來就要自立自強，「從來不會認為台灣都沒事，台灣不是這種世界超強國家」。

有媒體提問「這樣統獨還是假議題嗎？」柯文哲表示，在中國與美國對抗的大架構下來看，美國在現階段不會允許台灣獨立或統一，這才是所謂的「統獨是假議題」。

柯文哲說，大局下還有人要隨時破壞均衡的話，就要時刻提防小動作、小波折。

他也替黃瀞瑩緩頰，指黃不到30歲，不能期待一個年輕人在短時間內講出完整論述。