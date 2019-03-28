祀典台南大天后宮31日春祭 壽桃法會同沾喜氣

2019-03-28 09:47 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑玲 ╱即時報導



祀典台南大天后宮訂3月31日（農曆2月25日）上午10時，恭賀天上聖母1060周年聖誕，舉行春祭媽祖大典。

大天后宮今年春祭典禮依例將仿古禮進行，當天將邀請台南市黃偉哲市長及前立法院長現任中華傳統宗教總會總會長王金平分別擔任初獻禮與亞獻禮的正獻官、大天后宮主委曾吉連及友宮廟代表、企業界代表等，分別擔任陪祭官。依排班、啟扉後開始祭典，鳴炮、擂鼓三通、鳴鐘九響，行迎神禮，祈求風調雨順、國泰民安、國政順利、境土和平、工商樂利、四業日盛。

正獻官分別行初獻禮、亞獻禮、終獻禮，上香、獻爵、獻帛、獻花、獻茶、獻果及誦詩與佾舞，並向天上聖母行三跪九叩禮，然後恭讀祝文，望燎後行送神禮、退班，典禮將歷時約一個小時。

祭典首先由正獻官向天上聖母行上香禮，率全體與祭陪祭人員行三鞠躬，接著行初獻禮、亞獻禮、終獻禮，上香、獻爵、獻帛、獻果及誦詩與佾舞，並向天上聖母行三跪九叩禮，然後恭讀祝文，受福胙飲福酒，來賓行香，恭化財帛至送神禮後禮成退班，典禮歷時約一個小時。

大天后宮主委曾吉連指出，為讓信眾同沾媽祖誕辰喜氣，廟方製作一對「壽桃」，國曆4月24日（農曆3月30日）（星期三）起3天舉行壽桃祈福法會者，有意參加者向服務台登錄參加者姓名於壽桃與疏文上誦經祈福，農曆3月21日起至23日止，中午均備平安壽麵。