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大巨蛋今闖都審 林洲民：柯被蒙蔽、台北人看清楚審查結果

2019-03-28 09:44聯合報 記者張世杰╱即時報導

大巨蛋停工即將屆滿4年，遠雄已完成最新版防災疏散模擬，今天首度於北市都審會審查討論，分別以7萬3566人、8萬3733人模擬，全部的人離開基地時間各約45分鐘及50分鐘，大巨蛋案能否今天闖關成功備受關注；不過，台北市都發局前局長林洲民昨於臉書貼文，直指遠雄的遞件內容並不到位，並指市長柯文哲被蒙蔽了，台北人看清楚今天的審查结果！

林洲民表示，過去幾天，有許多朋友持續關心大巨蛋案，紛紛徵詢他今天遠雄遞件送審內容的看法，他直到昨天傍晚，看完了北市都發局公開網站的內容。

林洲民提到，遠雄的遞件內容，不盡清楚、不盡實在，圖說也避重就輕，以圖表化的形式，企圖詮釋都市設計審議的議題，有關59833+X或70000+X，跟「售價」無關，那是台北人的「公共安全」。

林洲民又說，一直到昨天傍晚，遠雄才交出電腦模擬，以2018年之前的都審而言，在他任內是不會受理今天的審查案的，又說市長柯文哲被蒙蔽了，台北人看清楚今天的審查结果。

根據遠雄提出的模擬結果，遠雄以7萬3566人（建物內5萬9833人加戶外1萬3733人）及8萬3733人（建物內7萬人加戶外1萬3733人）進行模擬，全數人離開基地時間分別是45.55分鐘、50.45分鐘；遠雄也聲稱，各模擬皆達成8分鐘離開觀眾席，15分鐘離開場館。

台北市都發局前局長林洲民昨晚於臉書發文。圖／截攝自林洲民臉書
台北市都發局前局長林洲民昨晚於臉書發文。圖／截攝自林洲民臉書
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大巨蛋停工即將屆滿4年，遠雄已完成最新版防災疏散模擬，今天首度於北市都審會審查討...
大巨蛋停工即將屆滿4年，遠雄已完成最新版防災疏散模擬，今天首度於北市都審會審查討論。記者張世杰／攝影
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林洲民北市大巨蛋遠雄

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