影╱磁磚拼成兩津勘吉超吸睛 司機家人：怕變景點

2019-03-28 09:34 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



新北市瑞芳、基隆交界一名詹姓資源回收車司機，利用民眾不要丟棄的剩餘磁磚，3年多來在家門口拼貼出哆啦A夢、烏龍派出所兩津勘吉、蠟筆小新等卡通人物，還有12生肖等可愛動物，家中成了可愛的卡通屋，最近磁磚沒了「缺貨」，在臉書社群貼文，希望民眾有不要的磁磚可以送他，拼圖曝光，讓民眾嘖嘖稱奇。但詹姓司機家人今天受訪說，很擔心家裡變景點，希望民眾不要來打擾。

詹家門口有一個大庭院，就像進入卡通屋，令人驚豔、院子地板處處是驚奇，近日也有民眾搶著來看，有兩津勘吉、ET、蠟筆小新、哆啦A夢、豆豆先生、家有賤狗等家喻戶曉的卡通人物，還有很多可愛動物，今天上午詹姓司機一早就上班不在家。

詹姓司機的家人向記者說，這是詹花了3、4年才完成的，工作之餘有空就貼，都是用別人丟掉不要的磁磚拼出來的，他並沒有學過美工或藝術，純粹是自己的興趣，打發時間也裝扮自己的家變美美的，但很怕外界來打擾，嚇得不太敢回家，但現在還有不少作品欠缺磁磚，只希望有不要磁磚或破損要丟的可以給她家，但不要來她家打擾，她很怕家中變景點，造成困擾。

鄰居今天上午聚集詹家門口，有鄰居說，詹姓司機直的是「神人」，一塊一塊這樣拼起來，無師自通，每一個都很傳神，「高手在民間啦」。

「兩津勘吉的神韻都表現出來」高姓鄰居說，他最愛兩津勘吉，因為他也長得像兩津，被鄰居叫的綽號就是兩津勘吉，還有蠟筆小新、ET、豆豆先生也都好像，神態最自然的就是哆啦A夢，很可愛，他覺得詹姓司機太強了。