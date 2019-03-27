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安置喬不攏 社子島環評沒結論

2019-03-27 23:14聯合報 記者魏莨伊／台北報導

社子島開發案惹民怨，昨市府大門前廣場聚集上百位社子島居民抗議，盼市府正視居民心聲...
社子島開發案惹民怨，昨市府大門前廣場聚集上百位社子島居民抗議，盼市府正視居民心聲。記者陳靖宜／攝影
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社子島開發案二階環評會昨舉行第3次延續會議，由於居民安置問題喬不攏，憂心環評會通過後，下一步就面臨拆遷安置，力阻環評通過。昨日環評會未下結論，僅要求市府回覆委員意見，並妥善處理安置問題。

市府地政局土地開發總隊表示，一定會落實「戶戶安置」，4月13日將於士林區公所辦理聽證會，蒐集居民對於安置的意見。不過，居民並不滿意，質疑聽證會地點對高齡長輩不友善，應辦在社子島，讓更多人參加；市府回應，因人數眾多，只能選擇較大的場地辦理。

社子島開發案二階環評昨舉行第3次延續會議，社子島居民自救會發動200多名群眾，在...
社子島開發案二階環評昨舉行第3次延續會議，社子島居民自救會發動200多名群眾，在會議前赴市府抗議。 記者魏莨伊／攝影
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社子島已禁建達50年，數任市長都曾高喊開發社子島計畫，均無疾而終，4年前柯文哲上任後舉辦社子島開發i-Voting，決定採生態社子島，整地填土量從前市長郝龍斌時代的2千萬立方公尺，降至約504萬立方公尺。

目前依都市計畫，社子島開發案占地302公頃，其中240公頃為中央核定之防洪計畫高保護範圍，受影響家庭約4300戶，高達1萬1千人，環評範疇包括道路、汙水下水道、公園綠地、專案住宅等，並納入社經人文類的家戶訪查、文化史蹟調查和社經文化衝擊評估。

昨日為2月底環評會的延續會議，市府局處7席委員均未出席，列席的11位外聘委員，僅2名委員續任，其他9名都是今年元旦新上任。委員要求開發單位加強溝通，實現居住正義。

委員張添進表示，市府要多聆聽地方意見，像交通動線、寺廟保留、植栽景觀等，否則「拖愈久就愈難處理」；委員楊之遠則要市府釋出善意，才能效率成案。委員顏秀慧則說，開發案包含「科技產業專用區」，若要另做環評，整個作業期程又要延宕。

最終主席裁示這場環評會不作結論，僅做紀錄，並修訂本案環評影響初稿後，再擇期開審查會，也附帶條件，應優先處理拆遷安置等議題。

環評社子島郝龍斌柯文哲i-Voting

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