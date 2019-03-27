台北雙子星 經濟民主連合：申請人有統戰疑慮應廢標

2019-03-27 21:12 聯合報 記者 聯合報 記者 翁浩然 ╱即時報導



針對台北雙子星開發案申請團隊有國安疑慮，經濟民主連合今晚7到9時在市府前人行道舉辦課程活動，同時也遞交陳情書給北市府，要求北市府嚴格把關招標程序，消解人民疑慮。記者翁浩然／攝影 分享 facebook 台北雙子星聯合開發案，去年底評選出最優申請人南海發展團隊，預計今年簽約，卻被外界質疑與中國大陸關係密切、有國安疑慮而還卡在專案公司申請程序；太陽花運動、反服貿團體組成的「經濟民主連合」今晚遞交陳情書給北市府，盼市府消解統戰疑慮。

連合召集人賴中強強調，經濟民主連合反對紅色經濟的立場，是擔心中國大陸「以商圍政」的統戰策略，因此並非針對與中國大陸關係密切的南海團隊而已，也包含在對岸發展不少事業的第二順位申請人藍天電腦團隊，因此他主張這次招標其實應廢標。

賴中強表示，一家公司的註冊地點、負責人是否與中國大陸有關其實不那麼重要，重點是該公司是否會受到中國大陸控制、利用，作為「以商圍政」的統戰工具，危害我國國安；換句話說，即便符合投審會規範，股份占比不算是陸資公司，仍無法直接確定就沒有國安疑慮，應以新規範評估認定。

經濟民主連合今晚7到9時在市府前人行道舉辦「共同體學院：中國租界？雙子星大樓的國安危機！」課程活動，談論對南海的疑慮，同時也遞交陳情書給北市府，要求北市府嚴格把關招標程序，消解人民對於「以商圍政」的統戰疑慮。

北市府今晚由捷運局主秘王偉代表出面接收陳情書，王偉也強調，雙子星招標案秉持公開、公正、透明並依法辦理，過程也有連結廉政平台；現階段申請專案公司，也是為了確保未來財務透明、專款專用，有利市府監督把關，且未來雙子星樓地板面積將有7成是市府或中央公部門所有，應沒有太大疑慮。