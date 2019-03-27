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侯友宜明拜會宜蘭縣長林姿妙 3大面向推動合作

2019-03-27 20:26聯合報 記者祁容玉╱即時報導

新北市長侯友宜上任後積極跨縣市合作，先後拜訪基隆、桃園、台北市長，明將拜會宜蘭縣長林姿妙，針對交通、觀光、農業3大面向推動合作，包括銜接新北宜蘭觀光景點的國道客運、溫泉節合作，並邀宜蘭有機農民加入新北果菜的有機運銷平台，都將討論。

新北市長侯友宜今年2月邀北北基桃宜縣市首長一起放天燈，當時宜蘭縣長林姿妙因故未能出席，侯友宜就表示會再前往拜會。據了解雙方交通、觀光、農業等相關局處，近1個月來密集小組會議，針對合作議題對焦，明天下午3點侯友宜將先與林姿妙共同接受媒體訪問後，閉門會議1小時。

交通方面，據悉將研議共同申請串連新北宜蘭觀光景點的直達國道客運路線，另外宜蘭縣已實施的MaaS交通行動服務系統，只要在系統上預約旅程，給予國道通行費折扣、食宿優惠，新北市也希望爭取MaaS服務系統能延伸到新北市端。

觀光部分，新北市觀光旅遊局長張其強表示，新北和宜蘭都有溫泉節，將互相擔任主場，邀請對方參與活動，例如今年宜蘭溫泉節由新北到宜蘭行銷，明年就換宜蘭到新北來推廣溫泉產業。

另外也希望結新北宜蘭現有的漁港，突破法令限制推動跨縣市「跳港觀光」，約1.5到2小時就能從新北到宜蘭的漁港，打造不同的觀光體驗，也促進漁港轉型觀光特色。農業部分則希望邀請宜蘭縣有機農民，參與新北果菜的有機運銷平台，讓有機蔬菜銷售管道更多元。

新北市長侯友宜（左）上任後積極跨縣市合作，明將拜會宜蘭縣長林姿妙（中），針對交通...
新北市長侯友宜（左）上任後積極跨縣市合作，明將拜會宜蘭縣長林姿妙（中），針對交通、觀光、農業3大面向推動合作。圖／報系資料照
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國道客運侯友宜

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