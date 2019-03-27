我家門口有兩津勘吉、哆啦A夢 貨車司機磁磚拼出大驚奇

2019-03-27 19:39 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



新北市瑞芳、基隆交界一名詹姓貨車司機，利用民眾不要的丟棄的剩餘磁磚，一年多來在家門口拼貼出哆啦A夢、烏龍派出所的兩津勘吉等卡通人物，還有各種可愛動物，讓鄰居直呼「太神了」、「好有藝術天份」。最近磁磚沒了「缺貨」，才在臉書社群貼文，希望民眾有不要的磁磚可以送他，他的拼圖才曝光，讓民眾嘖嘖稱奇。

「誰家有不要的磁磚，可以送我嗎？」詹姓司機在臉書社群「基隆人」貼出他的拼圖，引起不少民眾討論，很多網友都說「太像了」，「兩津勘吉的神韻都表現出來，像用畫的一樣像」，「還有哆啦A夢也很傳神，太神了，太有藝術天份」，還有人說高手在民間，真的神人。

詹家家門口牆上、地板到處都是各種卡通人物、可愛動物造型，令人驚豔，這些全都出自詹姓司機的巧手，他在資源回收公司當貨車司機，他回收營建廢棄物時，常收到民眾不用丟棄的磁磚，他去年嘗試著在自家用磁磚拼貼出卡通人物或是各種動物，十分可愛，小朋友都很喜歡，他也越貼也起勁。

走進他家一看有如卡通屋，客廳、院子地板都處都是驚奇，有梅花鹿、無尾熊、賤狗、12生肖等，還有各種家喻戶曉的卡通人物，最經典的就是烏龍派出所的兩津勘吉，還有哆啦A夢、ET、豆豆先生等都令人看了莞爾，稱讚他的巧手。鄰居說，很多小朋友來拍照，小朋友愛死這裡了。家人也說，「爸爸是天才」。