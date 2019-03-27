新北民進黨立委初選登記第3天 4立委拚連任

2019-03-27 19:57 中央社 新北27日電



民進黨立法委員初選登記第3天，登記參選情形踴躍，現任立委蘇巧慧有里長連署拚連任；吳秉叡盼繼續推動新莊向前行；張宏陸希望開創出板橋市民的幸福家園。

今天有6人登記，分別是第3選區邱婷蔚、第4選區現任立委吳秉叡、第5選區蘇巧慧、第6選區市議員何博文及現任立委張宏陸、第10選區現任立委吳琪銘。

蘇巧慧表示，她在70位里長們熱情連署相挺下，抱著無比謙卑以及感恩的心登記參選，希望能加快腳步帶動地方建設，推進國家進步。過去延宕10多年的捷運樹林萬大線第二期工程，她在3年內成功爭取納入前瞻基礎建設中，總共爭取到555億元的工程總經費；並爭取經費24億元改建三鶯大橋，在去年開始動工。

她表示，其他如鶯歌車站站體翻新、引進煤斗車進山佳鐵道公園、保留正義新村籃球場、增設台65線浮洲橋南向匝道等等，都是她與鄉親共同努力的成果，要讓大家有好的環境、好的生活。

吳秉叡表示，他在地深耕20年，一直以來用心服務每一位鄉親、為新莊向中央爭取各種建設，未來也會更加努力，讓新莊變得更好、更宜居，前進的動力不能停止，懇請所有新莊市民繼續相挺，讓他能繼續推動新莊向前行。

張宏陸表示，面對台灣艱難時刻，不管是國會、還是新北市議會的每一席都很重要，每一席都不能少。板橋市民的生活福祉，一直是他20多年來最關心最重要的一件事；從地方到中央，他一直守在板橋，跟鄉親站在一起，用新思維帶動板橋的發展，積極爭取財源補助，希望讓家園越來越進步，越來越宜居幸福。

他說，他未來將會向行政院積極爭取撥用板橋車站旁的空地，打造一座全國首創的「親子體驗博物館」，讓新北市的父母、孩子一起在互動與學習中快樂成長。會做事，繼續衝！他參選的出發點，就是要開創出板橋市民的幸福家園。

民進黨新北市議會黨團總召何博文表示，明年是台灣前途發展關鍵時刻，為這塊土地有更多、更大的付出貢獻，他決定投入立委選舉，讓最強的人選來守護住板橋立委席次，延續中央執政、延續改革、發展經濟、鞏固主權、創造人民美好生活。

由於同選區有立委張宏陸參選連任，何博文表示，黨內競爭是為了真正的團結與合作。他盼進行一場君子之爭，讓真正最有勝選機會的人選，代表民進黨來與他黨決一勝負，如果張宏陸出線，他也一定會支持到底，共同守護住這一席立委。