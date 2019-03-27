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淨值變負將下市 華映：辜負股東與各界對公司的期待

侯友宜將訪宜縣長林姿妙 推太平洋藍色公路

2019-03-27 19:18中央社 新北27日電

新北市長侯友宜28日將拜訪宜蘭縣長林姿妙，增進北部共同生活圈的合作。新北市府希望將來多採買宜蘭有機蔬菜，並共同行銷觀光旅遊推廣，打造太平洋藍色公路及東北角蔚藍海岸。

「新北宜蘭首長市政交流」將於明天下午進行，侯友宜帶領市府部分團隊首長前往宜蘭縣府拜訪縣長林姿妙，討論雙方的業務合作發展。

市府研考會表示，明天的討論焦點在交通、觀光、農業等議題。基於共同生活圈與地理優勢，且北海岸與東北角山海旅遊是侯友宜的重要政見，新北市府有意將東北角海岸觀光串連到宜蘭海岸。

基於共同行銷理念，且宜蘭觀光旅遊資源豐富，縣市將合作共同行銷，希望無論是串連東北角海岸、國道5號、北宜公路轉型為觀光公路提升農特產品加值等，新北與宜蘭都希望漁港轉型為觀光漁港，推動太平洋藍色公路，打造台灣東北角的蔚藍海岸。

農業議題方面，有機蔬菜的運銷為重點，新北市為消費人口大市，市府盼望藉此次交流建立有機蔬果的拍賣通路平台，新北可以優先採買宜蘭的有機蔬菜。

研考會說，在交通資訊方面，除將新北與宜蘭的公共運輸資訊結合交通部的手機APP，另研擬合作推出「公共運輸行動服務(Mobility as a service，Maas)以共享資源與智慧公共運輸服務。

宜蘭有不少就學、就業人口在雙北，宜蘭縣府希望與新北合作爭取客運路權，滿足返鄉與觀光人潮。

新北市府交通局規劃，將來整合新北市與宜蘭縣各種公共運輸工具系統與票證收費系統，結合Maas卡，以一張卡或一支手機，讓民眾使用共享與轉乘其他公共運具，通勤更便利與更優惠。

侯友宜以往受訪多次提到，新北市位於「北、北、基、宜、桃」的地理中心，會不斷與台北市長柯文哲、桃園市長鄭文燦、基隆市長林右昌、宜蘭縣長林姿妙持續合作，「厝邊隔壁沒有分你跟我，大家好新北就一定好。」希望共同建造大台北生活圈，創造人民有感的政績，帶動未來的發展。

侯友宜公共運輸

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