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北市府成立智慧城市聯盟 推生活實驗室專案

2019-03-27 18:34中央社 台北27日電

北市資訊局今天宣布成立全球智慧城市聯盟「GO SMART」，包含日、法等地方政府及產業單位皆加入，且現已促成160個智慧城市專案計畫，像是無線充電便民服務、智慧垃圾桶等。

資訊局舉辦「GO SMART 成立記者會」，出席的台北市副市長鄧家基致詞時表示，北市府做為智慧城市的創新媒合平台，除要凝聚公私部門的資源與力量，並透過概念性驗證PoC（Proof of Concept）的專案計畫，把台北變成一座生活實驗室，讓智慧化創新技術加入市民生活。

北市府近年持續推動智慧化城市，去年3月曾提出「GO SMART」倡議大會，並規劃推動籌備委員會，透過資訊局整合後，「GO SMART」網站也陸續上線；今年則是舉辦智慧城市展，並召開成立大會。

資訊局說，「GO SMART」平台可串聯各國城市、產業，分享像是交通、教育、醫療等智慧化城市的成果內容，也可間接增進年輕人創業機會。

資訊局指出，今天宣布成立智慧城市聯盟後，有澳洲、日本、法國、英國等地方政府與產業單位，共140名會員加入，盼能持續促進國際合作，加速全球智慧城市發展。

資訊局說，智慧城市專案現已促成160個PoC專案，像是無線充電便民服務試辦計畫、市政大樓智慧垃圾桶、城鄉跨域英語智慧校園學習村、智慧停車實證場域等，未來也會評估運用至民眾實際生活。

北市無線充電鄧家基

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