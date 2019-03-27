台北市關渡自然公園 單月連5起棄置死禽

2019-03-27 18:19 聯合報 記者 聯合報 記者 張世杰 ╱即時報導



台北市動保處今天表示，3月16日至27日連續接獲通報，關渡自然公園區內灌溉溝渠發現5起漂流死禽案例，5起案件檢驗結果均為H5N2高病原禽流感，其中3起案件周邊發現裝有腐壞內臟及羽毛的垃圾袋，研判應為人為蓄意丟棄，已對周圍3公里的養禽戶加強監測頻度及力道，呼籲未依規定通報家禽異常死亡，依「動物傳染病防治條例」最高可處100萬元罰鍰。

動保處表示，3月16、20日，接獲關渡自然公園通報發現漂流死禽，禽種包含土雞、鵝、夜鷺及尖尾鴨，22日又於同地點發現3隻死禽（成雞1隻、幼雞2隻），25日同樣地點再次發現死禽2隻（成雞1隻、幼雞1隻）及雞內臟1袋，經前4起案件現場研判應屬人為蓄意丟棄。

動保處指出，昨天已聯合警察局、環保局、市場處、區公所及里長，至案發地點周圍擴大查緝，並針對溝渠上游小規模養禽戶進行採樣監控，今天再於鄰近地點發現1隻雞屍與2袋裝有雞羽毛與內臟的垃圾袋。

動保處表示，除了嚴厲譴責任意棄置動物屍體的不當行為外，將持續追查本批死禽來源，防止病源擴散，呼籲飼養家畜禽如發現異常死亡情形，應立即主動通報所在地動物防疫機關做即時處置，絕對不可任意棄置死禽以避免疫情擴散。