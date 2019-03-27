都市計畫工業區立體化6月將上路 侯友宜親訪土城廠商

2019-03-27 17:57 聯合報 記者 聯合報 記者 魏翊庭 ╱即時報導



因應新北市6月將上路的都市計畫工業區立體化方案，新北市長侯友宜今下午訪土城工業區，了解區內6家先用都更新建的重大廠商所遇到的困難，包括汙水處理飽和及交通等。要將土城這個科技工業重鎮的成功案例，推動到其他區域。

行政院去年核定通過「都市型工業區更新立體化發展方案」，業者可用新增投資及綠能換取容積獎勵，讓廠房「向上長高」，但僅限經濟部編定的工業區及科技園區；侯友宜今年初在行政院會爭取都市計畫內的工業區也納入，獲中央正面回應，新北由於比其他縣市更早起跑，最快6月可先實施。

侯友宜強調，他實際做事，把政治力降到最低，在競選市長時，就聽到工業區希望容積增加的需求，今會同副市長吳明機、經發局長何怡明、都更處長張温得等專家，來與企業家座談解決問題。他說，光是土城6家就新增投資247億，地方適用立體化方案後，新北可受惠廠商預計可增690公頃。

今座談選在正崴精密，董事長郭台強作東；土城工業區在中央立體化方案之前，就有國泰人壽、燿華電子及中華工程等6家大廠用現有都更方案設計翻新廠房；其中，土城工業區內擁有最大面積、超過5.3公頃的中華工程，將新廠規畫成AI產業園區，中華工程表示，有汙水處理量飽和及交通留用問題，未來其他廠商立體化後，要整理合併考量。

燿華電子總裁張平沼則呼籲，不要開放柑城橋直接進到工業區，否則恐塞爆；另，在土城的廠已經是40幾年老廠了，今年要全部拆掉重建，以前移去宜蘭，但當地員工難找，最愛的還是土城。

郭台強希望土城工業區土地不大，要好好利用，他說，現在大家談拚經濟，要讓台商回流，也希望未來加強與鄰近的台北大學產官學合作。