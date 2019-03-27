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診所擴充遭拒 新北衛生局：以實際書面為主

2019-03-27 16:50聯合報 記者王敏旭╱即時報導

新北新店的賽斯身心靈診所去年為方便身障人士就診，打算擴充樓地板面積，增加無障礙就診空間，致電衛生局詢問後花5百萬裝潢，未料事後申請卻遭否准，衛生局強調，的確有電話回覆但後續也有致電該診所，強調實際狀況必須以書面為主。

賽斯身心靈診所指出，去年3月曾致電電新北市府衛生局，申請診所設立「門牌不相連」事宜，承辦人員回覆符合2到5分鐘距離，後續只需要到衛生所辦理變更登記，但同年11月申請變更使用面積時，卻得到不符合相鄰原則，否決申請。

診所強調，政府對規範說明前後不一，導致投資物業裝修損失5百萬元。診所院長許添盛說，請政府單位面對民眾詢問應謹慎明確，對於指令錯誤應協助補救，不是濫用職權強壓百姓。

新北衛生局強調，並非不准申請無障礙空間設立，而是該診所以樓地板面積擴充，申請相距240公尺又須轉2個彎、2個街區的位置擴充原診所使用範圍，經書面資料審核，考量病人安全與醫療動線等因素否准申請。

衛生局說，診所設立擴充等案件均依醫療法規定，以機構提出相關文件資料並經現場實地履勘審認，無法僅以口頭提出報備即同意核准，診所已向衛生局提出申請新設立診所方式，目前審核辦理中。

賽斯身心靈診所今開記者會，院長許添盛（中）指出，請政府單位面對民眾詢問應謹慎明確...
賽斯身心靈診所今開記者會，院長許添盛（中）指出，請政府單位面對民眾詢問應謹慎明確。圖／賽斯身心靈診所提供
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