台中公有無柵欄停車場及路邊停車格 清明節暫停收費

2019-03-27 16:42 聯合報 記者 聯合報 記者 陳秋雲 ╱即時報導



台中市政府交通局表示，清明節4月5日當天，台中市公有無柵欄的停車場及路邊汽、機車收費停車格，暫停收費1天；但有柵欄管制平面停車場及立體停車場，照常收費。

交通局提醒，為維護用路人停車權益，4月4日至4月7日連假期間，交通局表示，部分商業地區、熱門夜市地段常加收停車費，交通局將派員加強查察各停車場有無違規收費情事。