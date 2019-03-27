裕隆、白金花園酒店攜手公所 助新店社區防災

2019-03-27 15:28 聯合報 記者 聯合報 記者 祁容玉 ╱即時報導



新北市新店區鄰近山區，部分的里在颱風豪雨來襲時，也面臨土石流威脅，新店區公所去年起導入「企業防災」，與在地企業裕隆集團及白金花園酒店簽署合作計畫，裕隆提供車輛協助公所預防性撤離和運送物資，白金花園酒店捐贈「住宅用火災警報器」，也在收容機制啟動後提供熱食、盥洗用具。今天三方續簽合作備忘錄，今年也將由公部門攜手企業、社區，提升新店防災減災的能力。

新店區今天由區長林煌源，與裕隆建設副總經理高秀枝、白金花園酒店總經理陳慶珍共同簽訂合作備忘錄。林煌源表示，市府一直希望公所與在地企業合作，結合民間資源提升防災能量，也促進企業與鄰近社區建立友好鄰里關係，因此去年首度與裕隆集團、白金花園酒店合作，協助社區防災減災。

裕隆集團表示，裕隆長期以來秉持「以人為本、追求卓越、回饋社會」的經營理念，旗下裕隆建設、裕豐管家與納智捷汽車，率先與新店區公所合作，當新店區公所成立防災應變中心時，裕隆就會提供4輛納智捷7人座汽車，協助預防性撤離災民，若有成立收容所，車輛也會投入運送物資。

此外裕隆集團去年協助塗潭里土石流自主防災社區的推動計畫，協助經費讓社區能動員進行防災演練，今年則將支持日興里投入自主防災社區推動計畫，希望透過集團的力量與民眾站在同一陣線，提供民眾安全的保障，持續貢獻及回饋社會。

而白金花園酒店肩負地方企業社會責任，除飯店本身定期進行員工防災訓練，去年捐贈110組「住宅用火災警報器」，提供新店區弱勢住戶申請，今年將再捐100組，同時若新店區防災公園收容機制啟動時，也會供應熱食、提供盥洗用具，讓收容的民眾能過得舒適。