社子島開發 拆遷安置草案將開聽證會修正

2019-03-27 15:35 中央社 台北27日電



台北市社子島開發案今天進行第三次環評，在地里長率200名居民到場抗議，訴求重啟家戶訪查，開發單位土開總隊回應，家訪只是參考，拆遷安置草案將透過聽證會進行修正。

環保局上午進行社子島開發案第三次環評審查，共歷時2個多小時，主席、國立台北大學自然資源與環境管理研究所特聘教授李育明說，要求開發單位應回覆個意見後，修正環境影響報告書初稿，擇期召開審查會議。

李育明說，初稿修正應優先處理拆遷安置等社會面向議題。

環評開始前，福安里長謝文加、富洲里長陳惠民率200名居民到場抗議，訴求重啟家戶訪查，並做到戶戶安置，痛批台北市長柯文哲是「白賊市長」，民進黨立委何志偉、市議員鍾佩玲到場聲援。

謝文加批評環評過程粗糙，盼環評委員不要讓政治凌駕一切，他說，2月27日開完第二次環評，至今才隔一個月，期間安置、聽證同時進行，一方面要配合市府程序不斷開會，一方面還要安撫居民對開發的不安，認為市府不斷壓縮開會時程。

陳惠民說，4月13日才要舉辦聽證會，近期居民也踴躍參與加開的多場說明會，顯見先前市府沒有將消息確實傳遞給居民，要求市府能將拆遷安置內容、開發影響等詳細傳達給每一位居民。

社子島居民陳朝燦說，家戶訪查過程常有溝通誤會，像是訪查人員不會講台語、居民不會講國語，雙方雞同鴨講，無法真實反映社子島的問題，要求重啟；在當地經營工廠的蔡松村說，家戶訪查沒有針對產業進行詳細調查，希望市府能補充缺漏部分，並詳加說明。

台北市地政局土地開發總隊長黃群表示，家戶訪查只是參考，拆遷安置計畫草案已出爐，將透過聽證會搜集各方意見進行修正，會以此為依據。

他說，未來將會進行地上物的查估、面積來核發拆遷補償費或安置，過程會更詳細。