防範非洲豬瘟 台東4月起禁廚餘養豬

2019-03-27 13:22 中央社 台東縣27日電



非洲豬瘟。圖／聯合報資料照 分享 facebook

防範非洲豬瘟，台東縣政府宣布4月1日起全面禁止以廚餘養豬，阻斷豬隻吃廚餘帶來風險，並呼籲民眾或餐飲業者勿將廚餘交給畜牧業者養豬，以免受罰。台東養豬農也配合全面改以飼料餵豬。

台東縣政府環保局表示，台東縣府防範非洲豬瘟防疫小組自去年12月10日起，針對台東縣內51家以廚餘養豬的畜牧業者進行聯合稽查。多數業者無設置廚餘高溫蒸煮設備，僅以磚塊墊高再放置大鍋便燃燒枯樹枝為火源加熱，其中心溫度未能達到攝氏90度並持續蒸煮1小時以上。

甚至有少數養豬頭數較少的養豬戶，連加熱程序都沒有，令人不禁對豬隻健康憂心，對未能符合再利用資格的業者或個體戶，輔導改以飼料養豬或配合離牧養豬政策。

環保局表示，經輔導後，截至3月15日止，全縣51家畜牧業者已有38家改以飼料養豬、另12家已停養，尚餘1家也將在4月1日前改以飼料養豬。因此縣政府宣告自4月1日起，台東全面禁止廚餘養豬。

環保局表示，從4月1日起台東的廚餘全部進入環保局設置的廚餘處理廠，也提醒民眾或餐飲業者勿將廚餘交給畜牧業者養豬，以免受到新台幣1200元以上至6000元以下罰鍰。

環保局呼籲，廚餘減量在源頭，養成綠色飲食好習慣「在家用餐吃多少、煮多少，在外飲食吃多少、點多少」，廚餘排出時請記得將水分瀝乾，再倒入垃圾車附掛的廚餘桶。