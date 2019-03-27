打算凍卵生混血娃？ 高嘉瑜：20年男友應是「精主」首選

2019-03-27 12:15 聯合報 記者 聯合報 記者 林文義 ╱即時報導



高嘉瑜（右）擔心年紀太大生不出小孩，所以考慮要先凍卵。圖／win tv提供 分享 facebook

台北市民進黨女議員高嘉瑜和男友愛情長跑20年，至今還沒結婚打算，根據周刊王報導，因高很喜歡小孩，她打算要凍卵借精生混血寶寶；不過話才說完，擔心傷到男友，高又說「生小孩還是要跟自己最愛的人」，所以目前長跑 20年的男友應該還是「精主」首選。

周刊王指出，38歲的高嘉瑜受訪透露「還沒找到真正適合的對象」，認為結婚是很慎重的事情，所以雙方要心靈契合，另一半要可靠又負責任的人；高嘉瑜也擔心自己年紀太大生不出小孩，所以考慮要先凍卵。