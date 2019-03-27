新北新式門牌單雙號分色 120萬面今起換發

2019-03-27 12:04 聯合報 記者 聯合報 記者 祁容玉 ╱即時報導



新北市門牌近23年沒有換發，不少已破損、字跡模糊，新北市民政局去年起經過票選，選出融合29區在地特色的新式門牌，並且將單、雙號分色，單號紫色、雙號橘色，今天由新北市長侯友宜將市府大樓換上新門牌門牌，民政局將從板橋、三重、中和、永和、新莊等都會區開始換發，預計明年2月全市都將換上新式門牌。

民政局表示，新北市現有門牌是1996年換發，升格時先以貼紙將鄉鎮市改為「區」，但經過8年貼紙多已褪色脫落，新北市去年舉辦新式門牌徵件，有543件作品投稿，經過網路票選及專家評選，由明志科技大學大三生陳冠至與設計師父親陳文順搭檔的作品獲選。

新北市長侯友宜表示，新式門牌將29區的特色或物產融入，不僅有指引作用，也成為地方的代表意象，加強在地認同感，也讓外地人一眼就能知道在地什麼最有名。

民政局表示，各區特色都具巧思，例如板橋是林家花園、三重是新北大橋、新莊是新月橋，樹林用特產紅麴、鶯歌採用陶瓷，汐止取水止於此的意象，將「止」設計為山的形狀，水止於山前，象徵地方特色。

此外新式門牌將單、雙號分成不同顏色，單號紫色、雙號橘色，方便一眼就能辨識，公寓或大廈集合式住宅，同棟2樓以上則採用小型門牌，省去行政區和路名路段，節省空間。

侯友宜與民政局長柯慶忠上午一起取下新北市府大樓的門牌，貼上新式門牌，象徵今天起將全面換發全市門牌，民政局表示，首波將從人口密集的板橋、三重、中和、永和、新莊等區開始更換，並配合製作時程逐步擴及其他地區。