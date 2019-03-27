「我們是背著破殼的小蝸牛」 300社子島居民市府抗議

2019-03-27 10:32 聯合報 記者 聯合報 記者 魏莨伊 ╱即時報導



社子島開發案二階環評今上午召開第三次延續會議，社子島居民自救會發動200多名群眾，在會議前赴市府抗議表達訴求，大喊「環我居住權！」自救會認為北市府的問卷訪查，不但訪問小學生，還以國語訪問只懂台語的老人家，太過敷衍、粗糙，不能代表所有社子島居民的意見；富洲里陳惠民強調，市府真正要開發，要真真正正了解居民要的是什麼，不是說市府要開發，居民就要跟在後面走，希望環評委員正視安置問題。

上午的抗議，立委何志偉、市議員鍾佩玲、陳慈惠都到場聲援社子島居民。自救會指出，目前居民已蒐集高達142頁的環評問題，要市府重視這項攸關一萬多人的開發案。

居民陳朝燦表示，調查過程有疑慮，對他們影響巨大，對政府還說，他們只是「背著一個破殼的小小蝸牛」，現在市府卻要把他們的殼拔掉。他指出，問卷訪查期間，市府找來聽不懂台語的學生做訪查，結果長輩聽不懂國語，完全雞同鴨講，居民要一坪換一瓶，學生聽不懂，以為是同意開發，這能反映居民心聲嗎？社子島居民並非外界所想的一夜致富，他們也不是來討什麼東西，只是表達訴求，批評市府「開發是真的，安置是假的」。

陳朝燦強調，去年6月26日都委會決議附帶三決議中表明，市府要落實戶戶安置與逐戶列管，但社子島居民現在卻要接收一份可信度低且採樣數僅48%的問卷，質疑「真的能代表社子島居民的聲音嗎？」