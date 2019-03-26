蔡炳坤上任 意外促成「柯胡會」

2019-03-26 23:08 聯合報 記者 聯合報 記者 魏莨伊 ／台北報導



台北市副市長蔡炳坤（右2）昨天走馬上任，「前老闆」胡志強（左2）特地到北市府祝賀。 記者魏莨伊／攝影 分享 facebook 台北市新任副市長蔡炳坤、工務局長林志峯昨天宣誓就職，市長柯文哲表示「首長補齊了」；由於蔡炳坤是台中市長胡志強任內的副市長，胡志強特地到北市府祝賀，意外促成「柯胡會」。胡也允諾未來能幫什麼忙，「我一定全力幫」。柯、胡互動，引發「藍白合作」的聯想。

事實上，北市府首長仍未補齊，台北市公訓處前處長曲兆祥去年底總辭後，至今仍由副處長林芳如代理。北市府發言人劉奕霆說，公訓處長一職，目前市長尚未有屬意人選。

柯文哲昨說，蔡炳坤曾任建中校長、文化部政次，資歷完整，未來督導北市文化局及教育局業務相當適合；林志峯從工務局基層一路做上來，對局內業務也相當熟悉。 台北市長柯文哲（右）昨上午在市政會議前，主持副市長蔡炳坤（中）與工務局長林志峯（左）宣誓就職儀式 。 記者徐兆玄／攝影 分享 facebook

昨日就職典禮後，胡志強率台中市前副市長蕭家淇等近10人團隊送上祝福，並與柯文哲會面約40分鐘。

外界好奇是否「藍白合作」？蔡炳坤表示，以前胡志強請他去當副市長時，沒有問過他政黨屬性，他也沒任何黨籍，「只考慮我自己有沒有能力」。至於是否願意扮演橋梁角色？蔡篤定說「是，我非常願意」，胡志強與大陸互動多，在國際化、推動城市外交上非常有經驗，他願擔任雙方橋梁。

胡志強也說，他昨到北市府純粹是來祝福蔡炳坤，「像是嫁女兒的心情」，沒有其他特別的用意；但他也稱讚，柯能從茫茫人海中找到蔡炳坤，代表眼光獨具，未來他能幫什麼忙，一定全力幫。

國民黨議員汪志冰說，藍綠2020都想自推人馬，沒有白色力量合作的空間，柯文哲手裡沒人才，能找到就要偷笑了。

民進黨議員許淑華表示，胡志強是藍營大老，柯是營造拉攏、分化藍營的概念，因為柯已被高雄市長韓國瑜邊緣化，如果不能增加聲量，就會一直被弱化。議員李慶元說，柯的人事向來沒有鎖定顏色或黨派，至今也沒有柯家軍的班底。