2019技糕一籌新北稱霸技能競賽 30日三重登場
新北市府勞工局30日將在三重體育館辦「2019技糕一籌新北稱霸」技能競賽，最大獎5萬元。局長陳瑞嘉今天表示，今年共有來自全台240組參賽，希望家長和學生去破除讀書就是要高學歷的想法，在技職發展一樣有出路，未來也會和教育局合作推廣技職教育。
比賽今年邁入第2屆，主題是「幸福新北」，市府廣發戰帖邀請全國各路烘焙「糕手」齊聚新北，透過翻糖、拉糖、糖花、鮮奶油蛋糕等項目一決勝負。今天的賽前記者會中展示翻糖蛋糕製作的幸福新北列車，陳瑞嘉化身列車長啟動職訓列車，為今年技能競賽揭開序幕。
會中雕塑藝術家兼翻糖達人莊淑媚帶來蛇姬與日本藝妓翻糖作品；伴手禮達人杜佳穎現場示範製作糖霜餅乾；6面國際金牌得主裴志偉展示曾獲國際大賽金牌作品；2011年總統就職蛋糕創作者林南西則推出南瓜馬車糖花；新北糕餅職業工會除展示可愛造型鮮奶油蛋糕，旗下許多烘焙師傅也都報名參賽。
其中上周才拿下2019聖地牙哥Cake Show大師組單層蛋糕類競賽第1名的醒吾科技大學鄭亞芸，也展出奪冠作品梅杜莎。她表示光創作就花費近半年時間，她對希臘神話非常有興趣，日後創作也可能會朝這方面發展。
過去的技能充實僅有果雕，去年起改為烘焙，有215組參賽；今年規模再擴大到240組。烘焙「糕手」將展現結合巧思及技巧，顛覆對蛋糕的視覺想像。
到場可參加糖霜餅乾DIY，並參觀「幸褔新北蛋糕伴手禮展」。只要在新北勞動雲粉絲頁「tag糕手好友相揪來看比賽加碼好禮」貼文中按讚並tag2名親友，有機會獲小豬造型隨身碟，限50名；活動當日會場拍攝最愛蛋糕照片到勞動雲粉絲頁置頂文「現場拍照上傳抽好禮」，有機會抽中SOGO5000元禮卷，限2名。
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