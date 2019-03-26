2019技糕一籌新北稱霸技能競賽 30日三重登場

2019-03-26 20:11 聯合報 記者 聯合報 記者 施鴻基 ╱即時報導



新北市府勞工局30日將在三重體育館辦「2019技糕一籌新北稱霸」技能競賽，最大獎5萬元。局長陳瑞嘉今天表示，今年共有來自全台240組參賽，希望家長和學生去破除讀書就是要高學歷的想法，在技職發展一樣有出路，未來也會和教育局合作推廣技職教育。

比賽今年邁入第2屆，主題是「幸福新北」，市府廣發戰帖邀請全國各路烘焙「糕手」齊聚新北，透過翻糖、拉糖、糖花、鮮奶油蛋糕等項目一決勝負。今天的賽前記者會中展示翻糖蛋糕製作的幸福新北列車，陳瑞嘉化身列車長啟動職訓列車，為今年技能競賽揭開序幕。

會中雕塑藝術家兼翻糖達人莊淑媚帶來蛇姬與日本藝妓翻糖作品；伴手禮達人杜佳穎現場示範製作糖霜餅乾；6面國際金牌得主裴志偉展示曾獲國際大賽金牌作品；2011年總統就職蛋糕創作者林南西則推出南瓜馬車糖花；新北糕餅職業工會除展示可愛造型鮮奶油蛋糕，旗下許多烘焙師傅也都報名參賽。

其中上周才拿下2019聖地牙哥Cake Show大師組單層蛋糕類競賽第1名的醒吾科技大學鄭亞芸，也展出奪冠作品梅杜莎。她表示光創作就花費近半年時間，她對希臘神話非常有興趣，日後創作也可能會朝這方面發展。

過去的技能充實僅有果雕，去年起改為烘焙，有215組參賽；今年規模再擴大到240組。烘焙「糕手」將展現結合巧思及技巧，顛覆對蛋糕的視覺想像。