新北與印尼西爪哇省簽備忘錄 推展智慧城市

2019-03-26 19:46 中央社 新北26日電



新北市政府今天與印尼西爪哇省代表簽署「新北市--印尼西爪哇省智慧城市合作備忘錄」，雙方將交流分享智慧城市發展經驗，共同合作引領智慧城市再升級。

市長侯友宜今天與西爪哇省省長顧問亞曼蘇亞曼（Eman Suryaman）簽署合作備忘錄後表示，因應全球智慧城市發展潮流，市府積極以市民需求為核心建構智慧城市，成果屢獲國際肯定。

他表示，新北不僅連續3年獲國際組織智慧城市論壇ICF選為全球7大智慧城市，3度獲得國際數據公司IDC亞太區智慧城市獎。市府將打造智慧城市列為市政重點，期望運用創新科技，提供市民更智慧便利的生活。

他表示，在產業發展面向上，市府推動成立「新北市智慧城市產業聯盟」，藉由聯盟資源整合，引入產業尖端科技解決各項城市問題。

新北市經發局表示，印尼為東協第一大經濟體，西爪哇省為印尼第一大省，首府萬隆更獲選印尼智慧城市計畫中的優先參與城市之一，並以智慧城市為成長目標，積極建立基礎建設，並透過監視器管理積極阻止犯罪及危難發生。

經發局表示，希望藉由這次合作備忘錄簽署，西爪哇省可望引進新北智慧城市產業技術，並吸引高科技企業投資，而新北智慧城市相關產業也能對外輸出，拓展新南向市場商機。