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北市警WORK SMART大平台獲智慧城市創新應用獎

2019-03-26 19:46中央社 台北26日電

北市警察局為減輕基層員警負擔，透過運用智慧科技創新打造「WORKSMART大平台」，協助員警執行各項活動維安任務，榮獲2019智慧城市創新應用獎。

市警局今天發布新聞稿表示，透過結合物聯網技術、雲端服務及人工智慧運用科技，創新打造北市員警「WORK SMART大平台」，以協助執行各項活動維安任務，榮獲2019智慧城市創新應用獎－政府創新應用組優勝。

同時，26至29日於南港展覽館智慧城市展活動展出，並獲副總統陳建仁頒獎。

市警局局長陳嘉昌表示，為減輕基層員警負擔和打造符合台北市長柯文哲「智慧融入工作」的警政革新政策，市警局創全國警察機關首例，進行開發「應勤簿冊電子化系統」「巡邏箱電子化系統」「臨檢盤查系統」「交通違規舉發系統」等多項系統。

陳嘉昌說，透過電子化作業整合手寫板、M-Police警用行動載具、藍牙行動印表機等設備，可大幅改善北市員警執勤工作環境，有效提升整體警政工作效率。

市警局指出，現階段已完成各項基礎資訊系統架構建置，相關系統資料庫數據也已齊全，並匯集至刑案情資分析平台，若受理各類案件紀錄表的案類、臨檢盤查系統，以及交通違規舉發系統的人、車號查詢紀錄等，都可提供作為刑事案件偵辦時的參考分析依據。

北市工作警察

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