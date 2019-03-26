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影／柯文哲邀荷蘭烏特勒支副市長Youbike初體驗

2019-03-26 16:37聯合報系攝影中心 記者邱德祥╱即時報導

北市柯文哲今天接見荷蘭烏特勒支(Utrecht)副市長Klaas Verschuure參訪團，並和來賓一起體驗Youbike。

台北市長柯文哲（右二）今天接見荷蘭烏特勒支(Utrecht)副市長Klaas V...
台北市長柯文哲（右二）今天接見荷蘭烏特勒支(Utrecht)副市長Klaas Verschuure（中）參訪團，邀來賓一起體驗Youbike。記者邱德祥／攝影
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