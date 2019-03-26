親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

失婚女老師閃嫁非洲男　3年8孩淚訴夫家「恐怖陰謀」

立院三讀通過！ 酒駕累犯考照後 強制加裝酒精鎖

新北、印尼第一大省西爪哇 簽智慧城市MOU

2019-03-26 14:41聯合報 記者魏翊庭╱即時報導

新北市今與印尼最大省西爪哇簽訂智慧城市合作備忘錄（ＭＯＵ），由新北市長侯友宜（右...
新北市今與印尼最大省西爪哇簽訂智慧城市合作備忘錄（ＭＯＵ），由新北市長侯友宜（右）及西爪哇省府顧問兼NU經濟主席Eman Suryaman（左）代表簽訂。記者魏翊庭／攝影
分享

新北市今與印尼最大省西爪哇簽訂智慧城市合作備忘錄（ＭＯＵ），由新北市長侯友宜及西爪哇省府顧問兼NU經濟主席Eman Suryaman代表簽訂，可望促進台灣智慧產業落地印尼；Eman透露，希望在工業、教育及醫療方面可以與新北市合作。

西爪哇代表團來台參加2019智慧城市展，新北市秘書處主動邀請該團，希望西爪哇與新北市簽訂智慧城市ＭＯＵ。

侯友宜在簽訂儀式致辭時表示，新北市400萬人口，雖比不上5000萬人的西爪哇，不過新北市介接台北、桃園、基隆，大台北都市化蓬勃發展，新北有29萬公司行號、2萬家工廠，發展可期。

Eman則表示，來新北市觀摩智慧城市的發展，希望可以移植到西爪哇省。很多台商在西爪哇包括紡織、輪胎、製鞋等，非常活躍，西爪哇與台灣有密不可分的關係。希望引進台灣先進醫療、工業及教育等科技，帶動西爪哇發展，指日可待。他更用中文說，「希望我們是大家庭」。

新北市經發局指出，印尼是東協第一大經濟體，近年積極推動工業4.0，目標在2030年進入世界十大經濟體行列。將強化雙方在智慧城市領域經驗及知識共享、合作項目共商、技術及貿易合作、會議活動參與、代表團互訪等面向上的互動合作，後續也將偕同新北市智慧城市產業聯盟與印尼進行技術交流。

新北市今與印尼最大省西爪哇簽訂智慧城市合作備忘錄（ＭＯＵ），由新北市長侯友宜（錢...
新北市今與印尼最大省西爪哇簽訂智慧城市合作備忘錄（ＭＯＵ），由新北市長侯友宜（錢右）及西爪哇省府顧問兼NU經濟主席Eman Suryaman（前左）代表簽訂。記者魏翊庭／攝影
分享
新北市今與印尼最大省西爪哇簽訂智慧城市合作備忘錄（ＭＯＵ），新北市長侯友宜、副市...
新北市今與印尼最大省西爪哇簽訂智慧城市合作備忘錄（ＭＯＵ），新北市長侯友宜、副市長吳明機、經發局長何怡明等都親自出席。記者魏翊庭／攝影
分享

相關新聞

科技執法 新北5月1日起擴大取締噪音車

2019-03-26 14:29

蔡炳坤走馬上任 前東家胡志強赴北市府祝賀

2019-03-26 14:08

竹子湖「花田有約」4月登場 體驗花藝餐桌海芋季

2019-03-26 13:01

新北交通敏感區成立應變小組 侯友宜：比照天災

2019-03-26 12:20

局處清明掃墓規劃太晚 侯友宜怒：速度不夠快

2019-03-26 11:27

三重宮廟送愛 連4年辦公益寫作營

2019-03-25 23:57

時力議員公布財產 他黨不認同

2019-03-25 23:40

讚！淡金路將可左轉濱海路 少繞數百公尺

2019-03-25 23:39

碧潭水舞秀 周末起換新曲 邀畢業生飆舞

2019-03-25 23:36

減少路口肇事 新北要求公車業者舉牌叮嚀

2019-03-25 23:21

北市降租促市場改建 有褒有貶

2019-03-25 23:17

北市招租 行天宮公宅中籤率僅1.7%

2019-03-25 23:09

淡水東來大廈海砂屋 都更動起來

2019-03-25 23:03

搶破頭！北市5處公宅招租截止 中籤率1.7%創新低

2019-03-25 20:44

全台唯一人力擺渡列文化景觀 「新店渡」公聽會議員狂離題

2019-03-25 20:26

清明掃墓祭祖 新莊公所提供多項便民服務

2019-03-25 20:03

淡水E-uBike樁柱設置 將會有80站點

2019-03-25 20:00

萬里偏鄉長者好幸福 里長載來吃共餐

2019-03-25 20:00

從汐止市場出發 簡榮宗選立委打在地牌

2019-03-25 19:58

降雨不足 台南佳里牛蒡今年減產約4成

2019-03-25 19:26

民進黨新北立委登記 首日10人領表無人登記

2019-03-25 17:30

參加環保葬人數增 北市：樹葬最多花葬次之

2019-03-25 14:36

淡金路開放左轉濱海路 回家不用再繞路

2019-03-25 13:13

影／看水舞跳畢業舞 票選第一全班免費騎深澳自行車

2019-03-25 11:11

「新北耶誕城」是板橋人惡夢？居民怒：根本塞車城

2018-12-20 20:00
看更多

熱門文章

檢舉達人月入10萬買賓士買套房 被女友嫌：丟臉

2019-03-26 13:26

一條褲子穿20年 新竹榮民伯伯劉明芝慨捐7百萬

2019-03-26 13:03

這班沒有冷氣的火車居然大受歡迎 「解憂號」大體驗

2019-03-25 17:30

美的太犯規！網友以為台南漁光島藝術季是國外海灘

2019-03-26 10:47

新北仁愛之家啟動圓夢計畫 帶18名長者到澎湖故地重遊

2019-03-25 17:06

搶破頭！北市5處公宅招租截止 中籤率1.7%創新低

2019-03-25 20:44

影／基隆的「肝」不好？ 他要Water taxi計畫再三思

2019-03-25 23:21

影╱遭疑「都你家做」？黃適超：妻是被要求出來選的

2019-03-25 17:35

華泰名品青埔開幕285品牌進駐 29、30日擴大徵才

2019-03-25 18:15

民進黨新北立委登記 首日10人領表無人登記

2019-03-25 17:30

淡水E-uBike樁柱設置 將會有80站點

2019-03-25 20:00

台南地震捐款竟做淹水補助 議員指市府根本是詐騙集團

2019-03-25 16:26

影／基隆這兩議員又被錯認 林旻勳：我好吃醋喔！

2019-03-25 18:48

免費巴士成效不彰 鄭文燦請交通局研議調整

2019-03-26 11:47

一支黑色原子筆讓她救了很多人 獲得「護理之光」

2019-03-26 12:54

嘉義縣地政服務要下鄉 代書業提醒太簡便恐民失權益

2019-03-26 08:03

戰鬥機、太空梭鞦韆...台南有飛行主題公園

2019-03-26 12:29

繼大葉護理系後 員榮醫療體系再與北護大產學合作

2019-03-25 19:28

台南市美術館新舊任董事長交接 陳輝東交棒黃光男

2019-03-25 18:45

青埔特區百貨 又掀開發潮

2019-03-26 00:36

打通大智路 中市追加預算3.3億

2019-03-25 23:21

民進黨內立委初選高雄首日13人領表 無人登記

2019-03-25 20:05

局處清明掃墓規劃太晚 侯友宜怒：速度不夠快

2019-03-26 11:27

營建飯店猛抽溫泉水 住戶不滿溫泉費卻都繳一樣

2019-03-26 14:09

民進黨立委初選登記 台南首日6人

2019-03-25 17:05

台灣蘭展成果展 今年外銷訂單再創新高113億元

2019-03-25 19:14

全台唯一人力擺渡列文化景觀 「新店渡」公聽會議員狂離題

2019-03-25 20:26

買乘船套票 民眾可搭小船往來冬山老街與綠博

2019-03-25 17:13

惡劣！清明節提早掃墓 赫見芎林公墓被偷倒垃圾

2019-03-26 12:03

南科南關里遺址出土犬骨 南藝大VR重現台灣第一狗樣貌

2019-03-26 07:30

後壁稻田稻熱病枯萎 農民欲哭無淚

2019-03-25 16:27

春吶移師高雄 觀光局今公布第三波嘻哈舞台演出名單

2019-03-25 18:54

郵輪遲到+敦睦支隊 基隆交通大打結

2019-03-25 23:23

基隆擬推水上計程車 副議長籲三思

2019-03-25 23:45

愛美女性想要讓自己胸部更美 業者推新手法

2019-03-26 00:02

大園許厝港濕地 啟動生態復育

2019-03-26 00:25

雲科大無人商店 將進駐國道休息站

2019-03-25 23:41

桃園綠委初選「首日」 1人登記現任3人領表

2019-03-25 20:04

洪宗熠黨內初選登記拔頭籌 陳秀寶、邱建富均領表

2019-03-25 18:05

蔡炳坤走馬上任 前東家胡志強赴北市府祝賀

2019-03-26 14:08
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top