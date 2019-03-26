新北、印尼第一大省西爪哇 簽智慧城市MOU

2019-03-26 14:41 聯合報 記者 聯合報 記者 魏翊庭 ╱即時報導



新北市今與印尼最大省西爪哇簽訂智慧城市合作備忘錄（ＭＯＵ），由新北市長侯友宜（右）及西爪哇省府顧問兼NU經濟主席Eman Suryaman（左）代表簽訂。記者魏翊庭／攝影 分享 facebook

新北市今與印尼最大省西爪哇簽訂智慧城市合作備忘錄（ＭＯＵ），由新北市長侯友宜及西爪哇省府顧問兼NU經濟主席Eman Suryaman代表簽訂，可望促進台灣智慧產業落地印尼；Eman透露，希望在工業、教育及醫療方面可以與新北市合作。

西爪哇代表團來台參加2019智慧城市展，新北市秘書處主動邀請該團，希望西爪哇與新北市簽訂智慧城市ＭＯＵ。

侯友宜在簽訂儀式致辭時表示，新北市400萬人口，雖比不上5000萬人的西爪哇，不過新北市介接台北、桃園、基隆，大台北都市化蓬勃發展，新北有29萬公司行號、2萬家工廠，發展可期。

Eman則表示，來新北市觀摩智慧城市的發展，希望可以移植到西爪哇省。很多台商在西爪哇包括紡織、輪胎、製鞋等，非常活躍，西爪哇與台灣有密不可分的關係。希望引進台灣先進醫療、工業及教育等科技，帶動西爪哇發展，指日可待。他更用中文說，「希望我們是大家庭」。