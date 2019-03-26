蔡炳坤走馬上任 前東家胡志強赴北市府祝賀

2019-03-26 14:08 聯合報 記者 聯合報 記者 魏莨伊 ╱即時報導



台北市副市長蔡炳坤（右）今日走馬上任，前東家胡志強（左）就帶著前市政團隊到北市府祝賀。記者魏莨伊／攝影 分享 facebook

台北市副市長蔡炳坤今日走馬上任，他過去曾在前台中市長胡志強任內擔任副市長，外界認為他被延攬進入北市府，意味著接下來有藍白合作機會。今上任首日，胡志強就帶著前市政團隊到北市府祝賀，並與柯會面；胡志強受訪時也強調，未來「我能幫什麼忙，一定全力幫」。

蔡炳坤出身教育界，擔任過老師、台中一中、建國中學校長，後來也先後擔任台中市副市長、文化部政務次長、慈濟教育志業體執行長，恰好適合督導文化、教育、社會、民政等局處；不過，外界關注蔡與胡志強關係匪淺，加上又出身慈濟，解讀柯文哲延攬蔡，有搶藍營選票、宗教票的意味。

蔡炳坤今天上午8點半在市政會議正式布達就職，隨後胡志強就率領前台中市副市長蕭家淇等前台中市政府市政團隊近10人，在會議就拜訪北市府祝賀老同事，也與柯文哲會面約40分鐘。北市府方面則請另外一名副市長彭振聲和「學姊」黃瀞瑩等接待陪同。

面對外界好奇藍白合作，蔡炳坤表示，以前胡志強請他去當副市長時，沒有問過他政黨屬性，他本人也沒有任何黨籍，「只考慮我自己有沒有能力，沒考慮政黨問題」；但當被問到是否願意扮演白藍，尤其柯文哲與胡志強間的橋樑，蔡直接表示「是，我非常願意」，因為胡志強與大陸方面互動很多，在國際化、推動城市外交方面也都非常有經驗，願擔任雙方橋樑。