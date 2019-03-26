竹子湖「花田有約」4月登場 體驗花藝餐桌海芋季

2019-03-26 13:01 聯合報 記者 聯合報 記者 翁浩然 ╱即時報導



陽明山竹子湖海芋季即將登場，不過近年觀光人數卻下滑，北市產發局、北投區農會及湖田社區發展協會因此合作選在海芋季期間於4月1日到4月28日舉辦「花田有約」活動，盼透過花藝餐桌、花藝教室及婚紗攝影餐桌等創意特色，吸引遊客回流、體驗不一樣的海芋季。

竹子湖今年2月通過農委會核定為休閒農業區，成為北市繼白石湖、貓空地區後，第3個休閒農業區，也讓位處國家公園的竹子湖農民有機會能合法經營民宿、興建觀景平台等，市府也盼藉此帶給當地休閒產業更多發展空間。

產發局指出，海芋花季讓竹子湖地區變得知名，遊客也不少，直到前年，每天花盛開的3、4月遊客都還有70萬人次，然而去年卻減少為60萬人次，與農會、社區協會討論評估，人次減少與遊客對海芋花海逐漸缺少新鮮感有關，若每年只單靠花田吸引賞花人潮，恐怕難以長久，因此今年才舉辦結合花藝創意的「花田有約」。

由湖田社區發展協會規劃的「花田有約」共分為「花田裡的餐桌」、「戶外花藝教室」、「婚紗攝影餐桌」三大活動。

花田裡的餐桌主要由「花與樹園藝」、「發現生活園藝休閒花園」及「財福海芋田」三家農園結合花藝設計出與自然美景融合的花田餐桌，再搭配特色餐點，於戶外用餐，享受悠閒療癒的早餐、午餐及下午茶，每人收費600到880元不等，體驗後還能免費獲得盒裝海芋書籤1份。

戶外花藝教室則由專業花藝老師指導體驗DIY，動手做海芋花冠等花藝飾品，需要向「花與樹園藝」電話預約報名，每人收費1000元。