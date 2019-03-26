親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

酒駕零容忍破功？警方的科學證據「科學」嗎？

美加購F15戰機！它這幾點比F35強 還曾靠一片機翼降落

局處清明掃墓規劃太晚 侯友宜怒：速度不夠快

2019-03-26 11:27聯合報 記者張曼蘋╱即時報導

新北市長侯友宜今天主持道安會報，各局處針對交通敏感地區應變檢討、道安宣傳工作重點等項目報告，其中為因應晴明連假到來，交通局、警察局將在清明節當周實施相關作為，遭侯友宜動怒地說「太晚了，從上周五股等地就在塞車，明年不准再犯同樣錯誤。」事後，侯友宜受訪說，紓解掃墓車流量等作為應要提早兩週，以往各局處沒有平行整合，速度不夠快。

侯友宜表示，現今清明節已經很少人會等到真正4月才開始掃墓，大概多提前2、3周會利用假期掃墓，或回家鄉就順便去掃墓，因此市府應要考量到民眾的需求，將規劃掃墓期間拉長，可能要提早到兩週前，結合民政局、交通局、警察局甚至是環保局，大家就要全部動起來。

侯友宜認為，往年都是各單位將自己的事情做好，沒有平行整合，像民政局因為有接駁專車，所以很早就會啟動，而警察局跟交通局多是在最後一周，「我一直覺得這樣的速度是不夠快的」，他在上周看到塞車狀況就立即通報相關局處，要求整個清明掃墓的應變計畫要全部啟動。

侯友宜強調，希望大家要有個非常完整的觀念，各局處應該要為清明節做一個長期應變計畫，符合民眾需求，讓民眾免於塞車，讓民眾更方便，更安全。

新北市長侯友宜今天上午主持道安會報，認為各局處針對清明掃墓規劃不夠快。記者張曼蘋...
新北市長侯友宜今天上午主持道安會報，認為各局處針對清明掃墓規劃不夠快。記者張曼蘋／攝影
分享

侯友宜警察塞車

相關新聞

三重宮廟送愛 連4年辦公益寫作營

2019-03-25 23:57

時力議員公布財產 他黨不認同

2019-03-25 23:40

讚！淡金路將可左轉濱海路 少繞數百公尺

2019-03-25 23:39

碧潭水舞秀 周末起換新曲 邀畢業生飆舞

2019-03-25 23:36

減少路口肇事 新北要求公車業者舉牌叮嚀

2019-03-25 23:21

北市降租促市場改建 有褒有貶

2019-03-25 23:17

北市招租 行天宮公宅中籤率僅1.7%

2019-03-25 23:09

淡水東來大廈海砂屋 都更動起來

2019-03-25 23:03

搶破頭！北市5處公宅招租截止 中籤率1.7%創新低

2019-03-25 20:44

全台唯一人力擺渡列文化景觀 「新店渡」公聽會議員狂離題

2019-03-25 20:26

清明掃墓祭祖 新莊公所提供多項便民服務

2019-03-25 20:03

淡水E-uBike樁柱設置 將會有80站點

2019-03-25 20:00

淡水紅火蟻災情肆虐 行動下里教正確觀念

2019-03-25 20:00

萬里偏鄉長者好幸福 里長載來吃共餐

2019-03-25 20:00

從汐止市場出發 簡榮宗選立委打在地牌

2019-03-25 19:58

降雨不足 台南佳里牛蒡今年減產約4成

2019-03-25 19:26

民進黨新北立委登記 首日10人領表無人登記

2019-03-25 17:30

參加環保葬人數增 北市：樹葬最多花葬次之

2019-03-25 14:36

淡金路開放左轉濱海路 回家不用再繞路

2019-03-25 13:13

影／看水舞跳畢業舞 票選第一全班免費騎深澳自行車

2019-03-25 11:11

海芋提早盛開 台北市2大花季接連登場

2019-03-25 07:32

「新北耶誕城」是板橋人惡夢？居民怒：根本塞車城

2018-12-20 20:00
看更多

熱門文章

45歲國小老師器捐遺愛人間 母：當兒子國外唸博士

2019-03-25 15:33

古人點石成金 彰化縣最大養豬場新科技讓豬糞尿變黃金

2019-03-25 15:35

這班沒有冷氣的火車居然大受歡迎 「解憂號」大體驗

2019-03-25 17:30

兒子是韓國瑜小編曾妨害性自主？張麗善揚言提告

2019-03-25 13:44

4月起春遊補助！新竹縣加碼出爐 最高享2500元

2019-03-25 13:03

敦睦支隊開放參觀害基隆交通大打結？市議員指另有原因

2019-03-25 13:55

新北仁愛之家啟動圓夢計畫 帶18名長者到澎湖故地重遊

2019-03-25 17:06

影╱遭疑「都你家做」？黃適超：妻是被要求出來選的

2019-03-25 17:35

民進黨新北立委登記 首日10人領表無人登記

2019-03-25 17:30

淡金路開放左轉濱海路 回家不用再繞路

2019-03-25 13:13

搶破頭！北市5處公宅招租截止 中籤率1.7%創新低

2019-03-25 20:44

影／為了一張照片 基隆兩議員從臉書吵到議事廳

2019-03-25 13:06

台南地震捐款竟做淹水補助 議員指市府根本是詐騙集團

2019-03-25 16:26

影／基隆這兩議員又被錯認 林旻勳：我好吃醋喔！

2019-03-25 18:48

影／基隆的「肝」不好？ 他要Water taxi計畫再三思

2019-03-25 23:21

淡水E-uBike樁柱設置 將會有80站點

2019-03-25 20:00

影╱這個地下樂團出CD 竟然賣得比金曲樂團好

2019-03-25 15:38

華泰名品青埔開幕285品牌進駐 29、30日擴大徵才

2019-03-25 18:15

參加環保葬人數增 北市：樹葬最多花葬次之

2019-03-25 14:36

善用資源 五結漂流木堆置場開放民眾撿拾利用

2019-03-25 15:57

國家級西湖溼地赫見廢棄物 環保人士痛心生態寶地破功

2019-03-25 13:51

麗寶樂園二期1500個職缺 優先錄用后里外埔在地人才

2019-03-25 13:51

大智路打通有譜？中市府追加3.3億用地費

2019-03-25 15:34

顏清標「標太郎」水餃上巿 女兒顏莉敏透露不斷幫試吃

2019-03-25 15:33

繼大葉護理系後 員榮醫療體系再與北護大產學合作

2019-03-25 19:28

台南市美術館新舊任董事長交接 陳輝東交棒黃光男

2019-03-25 18:45

嘉義縣地政服務要下鄉 代書業提醒太簡便恐民失權益

2019-03-26 08:03

台東下月起禁廚餘養豬 違者罰1200至300萬元

2019-03-25 11:55

民進黨立委初選登記 台南首日6人

2019-03-25 17:05

台新助50萬張麗善捐40萬 雲林縣身心照護協會有新車了

2019-03-25 13:22

補選瘦6公斤穿破兩雙鞋 郭國文再戰今登記初選

2019-03-26 10:19

民進黨內立委初選高雄首日13人領表 無人登記

2019-03-25 20:05

明年台東立委選舉民進黨初選登記 劉櫂豪搶頭香

2019-03-25 15:27

買乘船套票 民眾可搭小船往來冬山老街與綠博

2019-03-25 17:13

青埔特區百貨 又掀開發潮

2019-03-26 00:36

全台唯一人力擺渡列文化景觀 「新店渡」公聽會議員狂離題

2019-03-25 20:26

不滿北市府民調瑕疵 社子島居民自救會明赴監察院陳情

2019-03-25 15:20

後壁稻田稻熱病枯萎 農民欲哭無淚

2019-03-25 16:27

南科南關里遺址出土犬骨 南藝大VR重現台灣第一狗樣貌

2019-03-26 07:30

影╱挽回宜蘭頹勢 黃適超登記立委初選「民進黨絕對要贏」

2019-03-25 15:49
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top