局處清明掃墓規劃太晚 侯友宜怒：速度不夠快

2019-03-26 11:27 聯合報 記者 聯合報 記者 張曼蘋 ╱即時報導



新北市長侯友宜今天主持道安會報，各局處針對交通敏感地區應變檢討、道安宣傳工作重點等項目報告，其中為因應晴明連假到來，交通局、警察局將在清明節當周實施相關作為，遭侯友宜動怒地說「太晚了，從上周五股等地就在塞車，明年不准再犯同樣錯誤。」事後，侯友宜受訪說，紓解掃墓車流量等作為應要提早兩週，以往各局處沒有平行整合，速度不夠快。

侯友宜表示，現今清明節已經很少人會等到真正4月才開始掃墓，大概多提前2、3周會利用假期掃墓，或回家鄉就順便去掃墓，因此市府應要考量到民眾的需求，將規劃掃墓期間拉長，可能要提早到兩週前，結合民政局、交通局、警察局甚至是環保局，大家就要全部動起來。

侯友宜認為，往年都是各單位將自己的事情做好，沒有平行整合，像民政局因為有接駁專車，所以很早就會啟動，而警察局跟交通局多是在最後一周，「我一直覺得這樣的速度是不夠快的」，他在上周看到塞車狀況就立即通報相關局處，要求整個清明掃墓的應變計畫要全部啟動。