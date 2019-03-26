愛美女性想要讓自己胸部更美 業者推新手法

2019-03-26 00:02 聯合報 記者 聯合報 記者 謝梅芬 ╱即時報導



不少愛美女性想要讓自己胸部更美，坊間有許多方法，最近有一款魔滴隆乳新材質，一上市就引發醫美界的討論，醫美診所紛紛引進這項新技術提升醫美的醫療水準降低手術風險。也有內衣業者推出新的修容片，號稱讓胸型提托上挺至少0.7公分。

Motiva魔滴隆乳，依照官方資料應屬義乳的一種，整形外科醫師林彥斌說，這項剛剛獲得衛服部核准的隆乳新技術，手術恢復期短，還有微奈米絨毛面矽膠的顆粒較一般絨毛面義乳細緻，觸感更柔軟。

林彥斌表示，體型偏瘦，身材單薄的；生產哺乳造成的乳房萎縮；二次隆乳手術或者乳房重建者，都很適合這項新的隆乳手術。

不過，他也呼籲愛美的女性，如果有隆乳需求一定要術前和醫生充分討論，透過醫生專業的說明和建議，選擇適合自己的隆乳方式和手術。