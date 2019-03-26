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愛美女性想要讓自己胸部更美 業者推新手法

2019-03-26 00:02聯合報 記者謝梅芬╱即時報導

不少愛美女性想要讓自己胸部更美，坊間有許多方法，最近有一款魔滴隆乳新材質，一上市就引發醫美界的討論，醫美診所紛紛引進這項新技術提升醫美的醫療水準降低手術風險。也有內衣業者推出新的修容片，號稱讓胸型提托上挺至少0.7公分。

Motiva魔滴隆乳，依照官方資料應屬義乳的一種，整形外科醫師林彥斌說，這項剛剛獲得衛服部核准的隆乳新技術，手術恢復期短，還有微奈米絨毛面矽膠的顆粒較一般絨毛面義乳細緻，觸感更柔軟。

林彥斌表示，體型偏瘦，身材單薄的；生產哺乳造成的乳房萎縮；二次隆乳手術或者乳房重建者，都很適合這項新的隆乳手術。

不過，他也呼籲愛美的女性，如果有隆乳需求一定要術前和醫生充分討論，透過醫生專業的說明和建議，選擇適合自己的隆乳方式和手術。

另外，透過內衣的調整，也可達到豐胸效果，內衣業者EASY SHOP推出一款「奇肌修容片」能讓胸型提托上挺至少0.7公分，側包集中至少0.8公分，有瞬間立體顯瘦的效果，同時採用深淺雙膚色罩杯設計的顯瘦概念，利用色差產生視覺顯瘦效果，彷彿為胸部兩側打上修容底妝一般，可依照自己的膚色選擇最襯膚出色的顏色，讓胸部一次擁有潤色出色、立體顯瘦兼具的效果。

內衣業者推出一款「奇肌修容片」能讓胸型提托上挺至少0.7公分，側包集中至少0.8...
內衣業者推出一款「奇肌修容片」能讓胸型提托上挺至少0.7公分，側包集中至少0.8公分，有瞬間立體顯瘦的效果。記者謝梅芬／攝影
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醫美界引進隆乳新材質，。記者謝梅芬／翻攝
醫美界引進隆乳新材質，。記者謝梅芬／翻攝
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隆乳手術醫美

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