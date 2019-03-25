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搶破頭！北市5處公宅招租截止 中籤率1.7%創新低

2019-03-25 20:44聯合報 記者張世杰╱即時報導

北市公宅搶破頭，近期釋出5處、共167戶公宅，今天截止受理招租，台北市都發局晚間統計，總共收到3466件申請，除了地段較偏遠的洲美公宅中籤率約26%，其餘4處公宅皆低於5%，尤其位處蛋黃區的行天宮公宅中籤率僅1.7%，創下近年台北市公宅招租最低紀錄。

台北市都發局表示，這次釋出物件並不多，導致中籤率下降，感謝民眾踴躍申請，由於招租申請除了網路窗口，同樣開放民眾親送、郵寄，考量部分申請郵寄未送達，實際收件數量還會再增加，預計4月23日舉辦公開抽籤，全程開放網路直播。

年輕人無殼議題受關注，台北市公宅租金以周邊行情85折計算，顯得格外搶手，前年陸續招租的健康公宅、興隆二區公宅，中籤率約5%上下，可謂一租難求。

近期台北市又釋出5處、167戶公宅，區位涵括蛋白及蛋黃區，包含洲美公宅83戶、新興公宅37戶、捷運行天宮站公宅17戶、捷運萬隆站公宅29戶、敦煌公宅1戶；房型有套房、一房、二房、三房型，公告租金最低8500元、最高2萬8000元。

根據都發局統計，截至晚間各公宅招租申請，洲美公宅314件（中籤率26.4%）、新興公宅839件（中籤率4.4%），行天宮公宅965件（中籤率1.7%），萬隆公宅1308件（中籤率2.2％），敦煌公宅40件（中籤率2.5%）。

其中，位於台北市蛋黃區的行天宮公宅，釋出17戶房型，皆為租屋市場熱門的套房，中籤率僅1.7％，創下近年台北市公宅招租最低紀錄；另外，敦煌公宅釋出的三房型1戶，陷入「40搶1」局面。

不過，位於北投士林科技園區的洲美公宅，顯得相對冷門，申請件數有314件，中籤率有26.4%；台北市都發局分析，洲美公宅環境清幽，但以大房型居多，加上地處偏遠，周邊沒有鄰近的捷運站，間接影響民眾申請意願。

位於台北市蛋黃區的捷運行天宮站公宅，近期釋出17戶套房，台北市都發局一共收到96...
位於台北市蛋黃區的捷運行天宮站公宅，近期釋出17戶套房，台北市都發局一共收到965件申請，中籤率僅1.7%。圖／截攝自北市府網站
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