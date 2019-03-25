全台唯一人力擺渡列文化景觀 「新店渡」公聽會議員狂離題

2019-03-25 20:26 聯合報 記者 聯合報 記者 魏翊庭 ╱即時報導



新北市碧潭的「新店渡」是全台僅存人力擺渡的渡口，目前被新北市文化局列為暫定文化景觀，今天召開是否正式列為文化景觀的審議公聽會。圖／新北市文化局提供 分享 facebook 新北市碧潭的「新店渡」是全台僅存人力擺渡的渡口，目前被新北市文化局列為暫定文化景觀，今天召開是否正式列為文化景觀的審議公聽會。不過，公聽會一開始，2位在地議員就離題，大呼一定要蓋自行車道，數十位青潭民眾也出席公聽會，佔據多數要求自行車道，模糊焦點，遭少數民眾制止，幾度小爭執；會議主持、新北市文化局主秘翁玉琴頻緩頰，表示文化景觀登錄並也不影響車道。

新北市府爭取前瞻經費，在新店碧潭風景區東岸打造1.5公里長自行車道通往青潭，其中ㄧ段135公尺長路線，要以水上浮筒棧道方式通過新店渡。不過，新店公所2017年6月申請新店渡列為文化景觀，後經文化局暫列，為確保文資審議，車道工程先暫停。

議員金中玉及劉哲彰先發言，金中玉批，文化景觀範圍畫得太大，不要走Ｓ型，要走直線，「不能因為文化無限上綱」，把行的方便刪掉。劉哲彰也高聲批，當初他爭取自行車道，幾乎蓋好了，去年11月就該完工，自行車到續建。

議員陳儀君則跳出來表示，公聽會重點在新店渡是否具文資資格，並不是要討論自行車興建，建議要討論自行車應該另開公聽會。她希望保留新店渡，支持列文化景觀。

翁玉琴則出面緩頰，表示公聽會要做的是文化景觀的登錄與否，和自行車道沒有關聯，「不因為文化景觀登錄，影響自行車道未來要不要設置」。水利局河川工程科長黃茂松也在公聽會表示，自行車道「不會影響渡船通行」。

一名新店陳姓居民表示，有搭過船的人才知道船走Ｓ型，不是走直線，「一定要有坐過才知道」，希望有兩全其美的做法。不少青潭民眾發言說，人或自行車走北宜公路都很危險，呼籲一定要蓋自行車道，爭取「行」的安全。

列席委員、台藝大古蹟藝術修護學系教授李乾朗表示，渡口及自行車道事實上可以並存，文化景觀不是古蹟，古蹟是凍結式保存，文化景觀則是很活的，要大家別誤會，沒有全面禁建。