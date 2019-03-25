親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

剛繳完錢「繳費單」又來！ 網：第四台廣告單惡意詐騙

等等蘋果春季發表會有哪些重點？現場直播搶先看

降雨不足 台南佳里牛蒡今年減產約4成

2019-03-25 19:26聯合報 記者謝進盛╱即時報導

降雨不足，台南市佳里地區著名的牛蒡今年產量不佳，估計減產約4成，也因氣候影響，產期也順延約半個月，預計本月底起陸續採收。

「大環境改變，牛蒡產業遭遇嚴峻挑戰...」有「牛蒡達人」之稱的佳里農會牛蒡產銷班班長黃榮昌感慨說，30多年前，佳里地區牛蒡種植面積最多達2千公頃，他個人契作就達200公頃，因農民老化，加上人工短缺，種植面積不得不逐年縮減。

近數年來，更因人力老化，再下降至約50公頃，去年9月栽種面積僅約近40公頃，牛蒡產品外銷和加工約各半，加工產品有牛蒡茶、牛蒡茶包、牛蒡茶片、牛蒡鬆及牛蒡即溶粉等，內需市場以農會超市和網路行銷為主。

黃榮昌指出，去年9月牛蒡開始栽種，受到乾旱氣候缺水影響，栽種約40公頃，則僅存活約25公頃，往年牛蒡採收約從3月中旬始，今年則延至3月底，大量採收則需至清明節過後，採收期約1個月。

而每分地產量也受乾旱影響而降低，從往年每分地2.5至3噸，降至1.7至1.8噸，減產約4成，市場價格A級品每公斤35元，B級品則為25元，維持往年行情。

而將進入牛蒡採收，佳里區農會也安排30日上午9點半至下午4點在佳里中山公園舉辦「佳里好蒡」2019年牛蒡產業文化節，農會昨召開記者會，會中農會理事長黃清和、常務監事林文赫、總幹事黃政村等人，邀請鄉親們屆時參與，品嘗在地牛蒡所製成的牛蒡包子、牛蒡香煎蛋、芝麻霜淇淋。

降雨不足，台南佳里牛蒡今年減產約4成。記者謝進盛/攝影
降雨不足，台南佳里牛蒡今年減產約4成。記者謝進盛/攝影
分享
台南佳里牛蒡產業文化活動周六在佳里中山公園登場，農會邀請鄉親們來參與。記者謝進盛...
台南佳里牛蒡產業文化活動周六在佳里中山公園登場，農會邀請鄉親們來參與。記者謝進盛／攝影
分享

老化農民清明節

相關新聞

清明掃墓祭祖 新莊公所提供多項便民服務

2019-03-25 20:03

淡水E-uBike樁柱設置 將會有80站點

2019-03-25 20:00

淡水紅火蟻災情肆虐 行動下里教正確觀念

2019-03-25 20:00

萬里偏鄉長者好幸福 里長載來吃共餐

2019-03-25 20:00

從汐止市場出發 簡榮宗選立委打在地牌

2019-03-25 19:58

民進黨新北立委登記 首日10人領表無人登記

2019-03-25 17:30

參加環保葬人數增 北市：樹葬最多花葬次之

2019-03-25 14:36

淡金路開放左轉濱海路 回家不用再繞路

2019-03-25 13:13

影／看水舞跳畢業舞 票選第一全班免費騎深澳自行車

2019-03-25 11:11

海芋提早盛開 台北市2大花季接連登場

2019-03-25 07:32

金獅樓衛生不佳 業者：已改善

2019-03-25 00:11

新科議員臉譜／改變特權文化 李明賢身體力行

2019-03-25 00:09

南京東路塔悠路口 取消兩段式左轉

2019-03-25 00:01

新北與3校合作 盼學生接觸長照

2019-03-24 23:29

結合AR、VR 他讓版畫動起來

2019-03-24 23:26

老年社會悲歌 找看護陷阱多

2019-03-24 23:24

水源保護區開發鬆綁？侯友宜：會和中央溝通、重新送件

2019-03-24 23:13

行動治理到坪林 侯友宜：要趴著接地氣

2019-03-24 23:10

瞄準黃國昌 藍營簡榮宗、李永萍、徐正文角逐汐止立委

2019-03-24 21:01

西門町老字號港式飲茶 遭檢舉衛生欠佳有蟑螂

2019-03-24 17:52

北市網球中心懸掛市旗破爛不堪 王鴻薇批零零落落

2019-03-24 15:45

「新北耶誕城」是板橋人惡夢？居民怒：根本塞車城

2018-12-20 20:00
看更多

熱門文章

墾丁海產店30片超厚鮭魚！ 超便宜她驚呼：不用做生意了？

2019-03-25 10:21

45歲國小老師器捐遺愛人間 母：當兒子國外唸博士

2019-03-25 15:33

追隨李昌鈺退而不休精神 桃縣前教育局長爭取立委提名

2019-03-24 20:38

兒子是韓國瑜小編曾妨害性自主？張麗善揚言提告

2019-03-25 13:44

冷氣冰箱汰舊換新 竹縣最高每戶補助1.5萬

2019-03-25 10:23

輕軌二階 高市府：考慮變更路線

2019-03-24 22:55

老年社會悲歌 找看護陷阱多

2019-03-24 23:24

古人點石成金 彰化縣最大養豬場新科技讓豬糞尿變黃金

2019-03-25 15:35

民進黨明立委初選登記 范綱祥棄選議員挑戰立委

2019-03-24 20:21

整治殺蛇溪 闢屏東新水岸廊帶

2019-03-24 23:21

敦睦支隊開放參觀害基隆交通大打結？市議員指另有原因

2019-03-25 13:55

讓台東在世界舞台發光 黃健庭上電視台侃侃而談

2019-03-24 23:04

影／看水舞跳畢業舞 票選第一全班免費騎深澳自行車

2019-03-25 11:11

大甲媽、白沙屯媽祖曾三次相遇 今年會嗎?

2019-03-24 22:16

瞄準黃國昌 藍營簡榮宗、李永萍、徐正文角逐汐止立委

2019-03-24 21:01

淡金路開放左轉濱海路 回家不用再繞路

2019-03-25 13:13

影／為了一張照片 基隆兩議員從臉書吵到議事廳

2019-03-25 13:06

這班沒有冷氣的火車居然大受歡迎 「解憂號」大體驗

2019-03-25 17:30

台南地震捐款竟做淹水補助 議員指市府根本是詐騙集團

2019-03-25 16:26

4月起春遊補助！新竹縣加碼出爐 最高享2500元

2019-03-25 13:03

民進黨新北立委登記 首日10人領表無人登記

2019-03-25 17:30

新北仁愛之家啟動圓夢計畫 帶18名長者到澎湖故地重遊

2019-03-25 17:06

參加環保葬人數增 北市：樹葬最多花葬次之

2019-03-25 14:36

海芋提早盛開 台北市2大花季接連登場

2019-03-25 07:32

影╱這個地下樂團出CD 竟然賣得比金曲樂團好

2019-03-25 15:38

春雨綿綿澆不息暖流 企業家冒雨返鄉頒獎學金給家扶兒

2019-03-24 22:34

國家級西湖溼地赫見廢棄物 環保人士痛心生態寶地破功

2019-03-25 13:51

麗寶樂園二期1500個職缺 優先錄用后里外埔在地人才

2019-03-25 13:51

善用資源 五結漂流木堆置場開放民眾撿拾利用

2019-03-25 15:57

台南街頭藝人陳鵬任 吹小號折氣球營造快樂氛圍

2019-03-25 08:07

大智路打通有譜？中市府追加3.3億用地費

2019-03-25 15:34

顏清標「標太郎」水餃上巿 女兒顏莉敏透露不斷幫試吃

2019-03-25 15:33

新科議員臉譜／改變特權文化 李明賢身體力行

2019-03-25 00:09

影／基隆這兩議員又被錯認 林旻勳：我好吃醋喔！

2019-03-25 18:48

換個高度…他拍到海浪「打架」

2019-03-24 23:14

影╱遭疑「都你家做」？黃適超：妻是被要求出來選的

2019-03-25 17:35

今年六龜桃花心木落葉特少 專家解密：天氣太熱

2019-03-25 08:59

電子票證變平安符 「電子香火」賣光光

2019-03-24 23:02

為草埔隧道通車備戰 屏東22消防員赴西葡訓練

2019-03-25 10:52

還記得紙飛機嗎？室外濕冷室內親子開心玩紙飛機

2019-03-24 22:14
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top