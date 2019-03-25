降雨不足 台南佳里牛蒡今年減產約4成

2019-03-25 19:26 聯合報 記者 聯合報 記者 謝進盛 ╱即時報導



降雨不足，台南市佳里地區著名的牛蒡今年產量不佳，估計減產約4成，也因氣候影響，產期也順延約半個月，預計本月底起陸續採收。

「大環境改變，牛蒡產業遭遇嚴峻挑戰...」有「牛蒡達人」之稱的佳里農會牛蒡產銷班班長黃榮昌感慨說，30多年前，佳里地區牛蒡種植面積最多達2千公頃，他個人契作就達200公頃，因農民老化，加上人工短缺，種植面積不得不逐年縮減。

近數年來，更因人力老化，再下降至約50公頃，去年9月栽種面積僅約近40公頃，牛蒡產品外銷和加工約各半，加工產品有牛蒡茶、牛蒡茶包、牛蒡茶片、牛蒡鬆及牛蒡即溶粉等，內需市場以農會超市和網路行銷為主。

黃榮昌指出，去年9月牛蒡開始栽種，受到乾旱氣候缺水影響，栽種約40公頃，則僅存活約25公頃，往年牛蒡採收約從3月中旬始，今年則延至3月底，大量採收則需至清明節過後，採收期約1個月。

而每分地產量也受乾旱影響而降低，從往年每分地2.5至3噸，降至1.7至1.8噸，減產約4成，市場價格A級品每公斤35元，B級品則為25元，維持往年行情。