從汐止市場出發 簡榮宗選立委打在地牌

2019-03-25 19:58 觀天下 記者陳惠玲／汐止報導



在汐止區在地議員白珮茹、廖先翔、國民黨中央委員連勝文的陪同下，律師簡榮宗在林森市場要開展掃街拜票行程。 圖／觀天下有線電視提供 分享 facebook 明年立委選舉，新北市第12選區國民黨已經有三位表態參加，其中有意參選的律師簡榮宗，除了勤跑行程，也找來連勝文、在地市議員白珮茹、廖先翔掃街拜票，主打在地牌，第一站拜票行程就選在自己經常買菜的林森市場出發，盼能贏得黨內初選。

昨(24)日在汐止區在地議員白珮茹、廖先翔、國民黨中央委員連勝文的陪同下，一大早就在林森市場要開展掃街拜票行程，明年的立委選舉，新北市第12選區國民黨有意參選的就有三位，而簡榮宗則選擇在家附近，經常會來買菜的林森市場做為出發點，希望獲得選民認同，也主打在地服務。

立委擬參選人簡榮宗說，阿公是雙溪人後來到瑞芳，自己也在汐止住了十幾年，這次希望能以自己的專業，以及之前幫助許多青年創業的經驗，來幫地方做點事。

律師的專業身份，幫助許多年輕人創業，希望2020能夠前進國會，不但幫年青人發聲，也為在地人服務，這樣的理念也獲得在地議員認同，在這一天站出來進到市場裡頭陪同掃街拜票，推薦支持。

市議員白珮茹指出，簡榮宗是七星區的在地人，年輕又有律師專業背景，再加上有服務熱忱，希望鄉親接到電話民調能夠支持他。

在地議員陪同掃街拜票，也送上好彩頭，當然要選立委，還是得先拿到黨提名的入門票，目前三搶一，要先經過黨內初選機制，簡榮宗勤跑行程、掃街拜票，爭取認同曝光率，要讓更多人認識他。