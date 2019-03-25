台南市美術館新舊任董事長交接 陳輝東交棒黃光男

2019-03-25 18:45 聯合報 記者 聯合報 記者 修瑞瑩 ╱即時報導



台南市美術館下午舉辦新舊任董事長交接典禮，原任董事長陳輝東完成創館的階段任務，卸下董事長職位，由前國立台灣藝術大學校長黃光男接任，市長黃偉哲特別到場，感謝陳輝東對台南市的付出。

第二屆董事會下午舉辦，首先舉行新舊任董事長交接儀式，新任董事長黃光男由首屆董事長陳輝東手中接下印信，接著黃偉哲市長頒發感謝狀給陳輝東，表彰他從籌備會到董事會的8年期間，一肩承擔，開啟南美館1館、2館大門，留給後代子孫千秋大業，會中充滿溫馨與期許的熱情。

館方表示，依據《臺南市美術館設置自治條例》聘請黃光男（前政務委員、國立台灣藝術大學校長、國立歷史博物館館長、台北市立美術館館長）出任第二屆董事會董事長，其餘董事分別為梁永斐（現任國父紀念館館長）、陳國寧（現任宗教博物館館長）、郭為美（前國立台灣藝術大學教授，專業藝術家）、陳立栢（陳澄波基金會執行長）、劉怡伶（現任台南市政府新聞處長）、黃宗顯（現任國立台南大學校長）、傅朝卿（現任國立成功大學榮譽教授）、黃雅萍（執業律師）、蘇憲法（前師大美術系教授，專業藝術家）、賴瑛瑛（現任國立台灣藝術大學藝術管理與文化政策研究所教授）等11名。

監事則有陳明珍（台南市政府參議）、葉澤山（台南市政府文化局長）、蘇昭雄（執業會計師）、陳惠菊（執業律師）、陳啟村（專業藝術家）。

董事會在董事長黃光男主持下召開第二屆董監事聯席會，會中通過聘任陳輝東前董事長為榮譽董事長。隨後，對於臺南市美術館現任館長潘襎辭呈，給予慰留。

館方表示，黃光男為國內博物館、美術館權威，一路從台北市立美術館館長，到國立歷史博物館館長，隨後出任國立台灣藝術大學校長，再出任政務委員，督導國家的文化教育等業務。