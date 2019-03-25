戶政人臉辨識系統上線 防偽兼保障戶籍安全

2019-03-25 17:38 中央社 台北25日電



台北市民政局今天說，為保障民眾戶籍資料，即日起在各戶政事務所啟用人臉辨識系統，讓防偽技術全面E化，且系統是架設在戶役政資訊系統，屬封閉式網路，可避免個資外洩。

戶政事務所受理民眾申辦戶籍登記、身分證、印鑑證明等重要文件時，會遇到有心人士刻意冒用狀況。北市府民政局戶籍行政科長曾書瑤表示，為保障民眾戶籍資料安全，並強化戶政員查證技能，從今年3月起，各區戶政事務所已全面使用人臉辨識系統，增加防偽E化技術。

她舉例，今年3月間，有一名女性民眾持親姊的身分證和印章企圖辦理繼承事宜，戶政員受理時，察覺有異，立即使用人臉辨識系統比對，進而發現該民眾冒用他人身分，事後才坦承因親姊出國，為辦理繼承，才便宜行事冒用身分。

民政局表示，各區戶政事務所啟用人臉辨識系統，主要是因戶政員初期辨識申請人相關資料時，認為有異，才會啟用，且系統是經內政部同意，進行比對前，也會先詢問民眾意願，再拍攝個人影像。

至於人臉辨識系統是否有個資外洩疑慮。民政局說，人臉辨識系統是架設在戶役政資訊系統網段，屬封閉式網路，可避免個資外洩風險，且系統會定期資安掃描及維護，確保民眾個資安全。

民政局近年來針對戶政持續升級E化服務，像是民國104年，建置數位印鑑比對系統；105年，建置戶籍登記申請書數位化系統；106年，把印鑑系統介接地政機關；107年獲內政部同意，讓申請書系統提供給全國各戶使用、查詢；今年則是增設人臉辨識系統。